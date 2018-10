Nicola Panico e Pietro Tartaglione, duro scontro per Sara: paroloni su Instagram

Nicola Panico scrive a Pietro Tartaglione per gli insulti dovuti alla vicenda con Sara

Stanotte è andato in scena uno scontro su Instagram tra Nicola Panico e Pietro Tartaglione, che è proseguito anche stamattina. E chissà proseguirà nei prossimi giorni. Tutto è iniziato con Pietro che ha pubblicato i messaggi privati ricevuti da Nicola e ha poi spiegato: “Nicola vuole vedermi per risolvere i miei problemi. Ricevo questi bei messaggi all’improvviso dal buon Nicola dopo un mese che mi minaccia in questo modo. Caro Nicola, io purtroppo ho da fare. Non è che non voglio vederti, mi farebbe anche piacere, però ho veramente troppe cose da fare”. Nella chat privata, Panico ha fatto riferimento a delle espressioni che Pietro ha usato per riferirsi a lui dopo che è esploso il caso Sara Affi Fella e dopo che lui è andato a Uomini e Donne.

Pietro Tartaglione pubblica i messaggi di Nicola e lui risponde

Nei video, Pietro ha poi aggiunto: “Però una cosa te la voglio dire. Dopo che hai fatto una figura di merda mondiale, sei andato a piangere a Uomini e Donne a chiedere scusa ma sempre una figura di merda hai fatto, vieni a dire a me ‘vediamoci, risolvi il problema’. Poi vuole farmi credere che questi video li ha visti adesso, dopo un mese, ma dai. Da apprezzare il coraggio in chiacchiere del buon Nicola. Anche stasera ho regalato una manciata di followers al buon Nicola, che evidentemente ne ha bisogno. Adesso avrai i tuoi articolini, le tue cose. Non mi devi ringraziare tranquillo”. Ed effettivamente è passato quasi un mese dall’attacco di Pietro. A queste parole ha subito risposto Nicola, questa notte, sempre su Instagram: “Allora ti ho dato il mio numero di telefono, il mio indirizzo. Ti devo dare pure la mia email? Ho detto dove vuoi, quando vuoi ne discutiamo. Visto che tu hai problemi con me e io manco ti conosco. Risolviamo i tuoi problemi”.

Nicola e Pietro litigano su Instagram: “I 5 minuti servivano a lui”

A Nicola non è piaciuto molto il comportamento di Pietro. E così stamattina, sempre su Instagram, ha scritto: “Nelle ultime ore sono stato accusato di cercare visibilità. Vorrei far presente che forse questa è una necessità sua, visto che i messaggi che ho inviato (in totale buona fede, anche se infastidito dalle sue parole) erano privati ed era giusto che la nostra conversazione rimanesse tale. Lui che ambisce a diventare avvocato, dovrebbe ben sapere che usare determinati termini significa diffamare una persona e che pubblicare conversazioni private significa ledere la privacy di un ulteriore soggetto che non ha dato nessuna autorizzazione. Evidentemente i 5 minuti servivano a lui”. Non possiamo riportare i messaggi privati che Nicola ha inviato a Pietro, ma ancora per qualche ora li trovate tra le storie del fidanzato di Rosa.