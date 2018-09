Pietro Tartaglione si scaglia contro Nicola Panico: “Sei una vergogna”

Pietro Tartaglion manda un duro messaggio a Nicola Panico: “Sei la vergogna del genere maschile”

Anche Pietro Tartaglione di Uomini e Donne dice la sua sulla storia di Sara Affi Fella e Nicola Panico. L’ex tronista si trova, attualmente, in una bufera. Il pubblico si sta scagliando contro di lei in modo abbastanza duro. Ma Pietro non è a lei che manda un messaggio, bensì a Nicola. Il fidanzato di Rosa Perrotta rivela che è inutile parlare direttamente di Sara, in quanto sicuramente il pubblico sa già cosa pensa al riguardo. Ma vuole parlare della posizione del Panico. Quest’ultimo si è ritrovato per mesi ad assistere alle varie conoscenze di Sara all’interno del programma. La Affi Fella ha anche baciato Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Proprio questo dettaglio sconvolge Pietro. Infatti, il fidanzato di Rosa afferma che Nicola è la vergogna di tutti gli uomini. Dopo di che, il Tartaglione dichiara che Nicola non può certo meravigliarsi del fatto che Sara ora stia insieme a un altro. Infatti, la Affi Fella ha conosciuto nel frattempo Vittorio Parigini, con cui ora forma una coppia.

Mentre Sara sta per andare a convivere con il calciatore, esce fuori tutta la verità. “Due paroline le vorrei spendere su Nicola. Caro Nicola, tu restavi a casa e guardavi la tua fidanzata mentre baciava allegramente altri ragazzi”. Così, Pietro inizia il suo messaggio diretto prprio al Panico. Il fidanzato di Rosa parla anche di business. Infatti, il Tartaglione è convinto del fatto che Nicola abbia sopportato tutto questo per “una giusta causa”, ovvero per “business”. “Sicuramente sei la vergogna del genere maschile. Non ti meravigliare se questa ragazza ti ha mandato a ca…re”. Conclude così Pietro il messaggio diretto a Nicola.

Pietro Tartaglione si scaglia contro Nicola Panico e parla di business

Parole molto dure quelle di Pietro nei confronti di Nicola. Da uomo a uomo, il Tartaglione non riesce a comprendere il comportamenti che il Panico è stato disposto a tenere durante il percorso di Sara a Uomini e Donne. Tante sono le critiche stanno cadendo su Sara e Nicola. In particolare, abbiamo visto Selvaggio Roma, la quale sin dall’inizio aveva affermato che c’era qualcosa di strano nella partecipazione della Affi Fella al programma nel ruolo di tronista.