UeD, la malattia di Sara Affi Fella: l’ex tronista svela la sua cicatrice FOTO

Uomini e Donne, che malattia ha avuto Sara Affi Fella? La cicatrice su Instagram

Per la prima volta Sara Affi Fella di Uomini e Donne ha rivelato su Instagram di aver avuto dei problemi di salute nel corso degli ultimi mesi. Dunque, non solo dubbi d’amore per la giovane di Venafro, divisa tra l’ex fidanzato Nicola Panico e i corteggiatori Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Nell’ultimo periodo Sara ha dovuto affrontare anche lunghe attese in ospedale e un delicato intervento chirurgico. Quest’ultimo ha lasciato il segno: l’ex protagonista di Temptation Island ha oggi una cicatrice all’altezza della coscia, molto vicina all’inguine (come potete vedere più in basso). La studentessa di Medicina non ha voluto svelare la sua malattia ma data la posizione della ferita non è escluso che possa trattarsi di ernia inguinale. Ma è probabile che si tratti di qualcosa di più grave, visto che una conoscente di Sara ha parlato – come potete leggere nel commento più in basso – di “storia assurda”.

“Quella cicatrice lì mi ha segnata per sempre”, ha scritto Sara Affi Fella su Instagram. “Ad oggi io posso dire di essere fortunata ad esserci ancora grazie all’amore della mia famiglia e alla bravura dei medici del Policlinico Gemelli di Roma”, ha sottolineato la modella.

Sara Affi Fella di Uomini e Donne è stata male negli ultimi mesi

Tra i tanti commenti sotto la foto di Sara Affi Fella non è mancato quello di una ragazza che ha conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne proprio in ospedale.

“Ci siamo conosciute proprio in ospedale durante le lunghe attese in ambulatorio di chirurgia e devo dire che la tua storia è stata assurda! Per fortuna hai trovato la competenza dei medici del Gemelli e nel piccolo avrai sicuramente seguito tutti i consigli che mio padre ti ha dato fuori da quell’ambulatorio. Vedo che la cicatrice ormai si è cicatrizzata, quindi per fortuna è finalmente finito tutto”, ha scritto Cristina, che è stata subito ringraziata dall’Affi Fella.

Al momento Sara non ha voluto aggiungere altro sulla faccenda, ma non è escluso che lo faccia nei prossimi giorni. Soprattutto perché sono in molti a volerne sapere di più.