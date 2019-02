Sanremo, la confessione di Patty Pravo su Briga: ecco perché cantano insieme

Sanremo 2019, Patty Pravo e Briga insieme in gara: un’insolita coppia all’Ariston

Patty Pravo e Briga a Sanremo 2019 sono una coppia sicuramente insolita, ma pronta a sorprendere. Sono “la strana coppia”, così è pronto a definirla qualcuno, di cui siamo certi che si parlerà moltissimo. Come saprete, tra i tantissimi Big che canteranno sul palco dell’Ariston quest’anno tornerà anche Patty Pravo. Briga ai microfoni de La vita in diretta l’ha definita una delle ultime vere dive italiane, ma anche l’artista al secolo Nicoletta Strambelli è molto entusiasta di questa collaborazione. Il pubblico è curioso di ascoltare la canzone che presenteranno, Un po’ come la vita, ma anche di vedere il modo di interagire fra i due durante l’esibizione.

Patty Pravo parla di Briga: “Vuole fare il duro ma non lo è”

Ma anche Patty Pravo ha avuto qualcosa da dire sul suo compagno d’avventura a Sanremo 2019. Gli inviati del programma condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sono riusciti a raggiungere la cantante durante le prove. Patty Pravo ha confidato le emozioni di questo festival, non poteva mancare però la domanda su Briga. Ecco la sua risposta: “Briga è un ragazzo per bene, vuol fare il duro ma non lo è. E quindi ci troviamo molto bene”. Parole che accrescono ulteriormente la voglia di sentirli duettare, nata sin da quando abbiamo scoperto che sono nel cast della 69esima edizione. Il pubblico insomma non vedono l’ora di scoprire se c’è davvero feeling fra i due sul palco. Soprattutto su un palco importante come quello del Festival di Sanremo.

Patty Pravo e Briga a Sanremo 2019, la rivelazione di Luxuria

Ospite de La vita in diretta oggi, Vladimir Luxuria, dopo una battuta su Arisa che non è piaciuta a tutti, ha rivelato che le parole di Briga su Patty Pravo potrebbero dar fastidio a Loredana Bertè. Come abbiamo già accennato in apertura, secondo il rapper la Pravo sarebbe l’ultima diva italiana. “Spero che Loredana non lo venga a sapere”, ha aggiunto Luxuria dopo aver detto che “c’è della maretta tra le due”, ovvero tra Bertè e Pravo. Gossip a parte, nel programma di Rai 1 oggi si è parlato anche dei possibili vincitori del Festival di Sanremo 2019: scoprite chi sono i favoriti!