Sanremo 2019 cantanti, spuntano i primi favoriti: in testa Simone Cristicchi

Sanremo 2019, spuntano i primi nomi dei cantanti favoriti alla vittoria

Manca poco all’inizio di Sanremo 2019, domani sera andrà in onda la prima puntata e ascolteremo le canzoni in gara. È tempo di pronostici quindi e ne hanno fatti di interessanti anche a La vita in diretta, nella puntata di oggi pomeriggio. Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno condotto oggi uno speciale dedicato al Festival di Sanremo. Abbiamo ascoltato brevi interventi dei cantanti, tutti molto emozionati dopo aver provato e hanno detto che il palco è molto bello. Si è parlato di vecchi successi della storia del Festival, ma soprattutto si è parlato del possibile vincitore. Alcuni nomi insomma sarebbero da tenere d’occhio più di altri.

Simone Cristicchi vincerà Sanremo 2o19? Anche Il Volo tra i favoriti

In studio era presente Marino Bartoletti che ha assistito alle prove di oggi pomeriggio all’Ariston e ha rivelato qualche chicca. Per esempio, ha raccontato che l’applauso più lungo dei presenti è andato alla prova de Il Volo. I tre tenorini sono tra i favoriti dunque, ma il nome più gettonato è stato quello di Simone Cristicchi. Bartoletti ha sottolineato che la canzone di Cristicchi è molto importante e farà commuovere il pubblico. “Aspettatevi molto molto molto da Arisa. La qualità è veramente medio alta, forse superiore a quella dell’anno scorso”, ha aggiunto ancora l’ospite de La vita in diretta. Tra i suoi nomi, oltre a Il Volo e Simone Cristicchi, c’è anche Ultimo.

Sanremo 2019 cantanti, anche il pubblico sceglie Cristicchi

Francesca Fialdini ha espresso la sua preferenza per Achille Lauro, mentre Silvana Giacobini è rimasta colpita dalla canzone di Irama. Sono spuntati altri due nomi oggi pomeriggio come possibile vincitore di Sanremo 2019: Motta e Nek. Vladimir Luxuria, che ha gelato tutti con una battuta su Arisa, ha votato per Cristicchi. Gli inviati del programma hanno interrogato alcuni presenti fuori dall’Ariston e tra i favoriti del pubblico non potevano mancare i Big di quest’anno, come Bertè e Renga. Anche tra la gente comune, però, il nome più gettonato è stato quello di Cristicchi. Una vittoria annunciata oppure ci sarà il colpo di scena?