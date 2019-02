Arisa a Sanremo 2019, la battuta di Luxuria che non piace: interviene Tiberio Timperi

Sanremo 2019, la battuta di Luxuria su Arisa a La vita in diretta

Arisa è a Sanremo 2019 e dopo il suo breve intervento a La vita in diretta, Vladimir Luxuria ha fatto una battuta che non è proprio piaciuta. Cosa è successo? Durante la puntata speciale del programma pomeridiano di Rai 1 dedicata al Festival di Sanremo, la battuta di Luxuria su Arisa non è passata inosservata. Nulla di cattivo, né di denigrante, perché in ciò che ha detto l’ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini c’è del vero. Potrebbe aver sbagliato i tempi, forse, o secondo qualcuno fuori luogo. Fatto sta che dalla televisione non si sono udite risate del pubblico o degli altri ospiti presenti.

Sanremo 2019, Arisa “sa fare bene la ceretta”: Luxuria gela tutti

L’ospite di Rai 1 infatti ha esordito così parlando della cantante: “Arisa sa fare bene la ceretta”. Poi ha aggiunto che una sua amica di Potenza si faceva fare appunto le cerette da Arisa quando era un’estetista e ha detto che era molto brava. Per cui, qualora dovesse servire per un ritocco dell’ultimo minuto, Arisa, che è tra i favoriti alla vittoria, potrebbe essere d’aiuto. Sicuramente le intenzioni di Luxuria non erano affatto cattive, anzi ha voluto ironizzare e scherzare sulla cantante lucana. Eppure, Tiberio Timperi ha preso la parola e ha sottolineato, nel silenzio calato in studio, che dopo questa notizia si poteva andare avanti con la trasmissione. Un modo per dire, insomma, che se ne poteva fare a meno.

Arisa era un’estetista: il racconto della cantante

Arisa, comunque, è stata davvero un’estetista in passato. In una intervista a Vanity Fair del 2016, Arisa aveva raccontato: “Prendevo la corriera all’alba e dal piccolo paese in cui vivevo con i miei raggiungevo Potenza. Ho fatto mille lavoretti e ho guadagnato i miei primi soldi da estetista. Avevo i miei riti, merenda e tè freddo sul solito gradino e poi via per appartamenti a curare unghie, mani e piedi”.