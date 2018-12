Sanremo 2019 cantanti Big in gara, tutti i partecipanti della 69esima edizione

Sanremo 2019 Big in gara: tutti i cantanti della 69esima edizione

Tutti i cantanti Big di Sanremo 2019 sono stati resi noti stasera, venerdì 21 dicembre 2018. Nel corso della selezione dei Giovani sono stati infatti annunciati anche i Big della canzone italiana che saliranno sul palco dell’Ariston. Il 69esimo Festival di Sanremo andrà in onda dal 5 al 9 febbraio 2019, il direttore artistico sarà ancora Claudio Baglioni ma non mancheranno le novità. Pensiamo per esempio al fatto che non ci sarà più la sezione delle Nuove Proposte! I due cantanti giovani selezionati nel corso di queste due serate speciali su Rai Uno gareggeranno infatti con i cantanti Big. Sarà una sola categoria in gara, dunque non sarebbe neanche più corretto parlare di Big e di Giovani. Vediamo cosa è successo nella seconda puntata di Sanremo Giovani e tutti i cantanti del prossimo Festival.

Sanremo 2019, i commenti sui cantanti della 69esima edizione

Luca Bizzarri, in giuria, nelle prime battute della puntata ha detto: “Festival più coraggioso degli ultimi quindi anni secondo me”. E Pippo Baudo, che ha dovuto fronteggiare una frase spiazzante di Rovazzi, si è detto della stessa opinione. Quando ha sentito il nome di Achille Lauro si è corretto e ha detto che potrebbe essere l’edizione più coraggiosa degli ultimi cento anni: “Un gesto così coraggioso, così intelligente da parte di Claudio che bisogna levarsi il cappello”. Il cast dei cantanti di Sanremo 2019 è effettivamente molto variegato, abbraccia un po’ tutti i gusti. Troviamo infatti nomi seguiti dai più giovani come anche i grandi nomi della musica italiana. Barbarossa ha osservato che a Sanremo vogliono partecipare i cantanti di generi musicali svariati, anche chi ha costruito la carriera lontano dal Festival. Come esempio ha citato anche lui Achille Lauro.

Cantanti Sanremo 2019 e canzoni: l’elenco completo

Ma vediamo adesso la lista completa dei cantanti di Sanremo 2019 e le canzoni in gara:

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta;

Patty Pravo e Briga – Un po’ come la vita;

Negrita – I ragazzi stanno bene;

Daniele Silvestri – Argento vivo;

Ex Otago – Solo una canzone;

Achille Lauro – Rolls Royce;

Arisa – Mi sento bene;

Francesco Renga – Aspetto che torni;

Boomdabash – Per un milione;

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood;

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce;

Mahmood – //;

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte;

Einar – //;

Ghemon – Rose viola;

Il Volo – Musica che resta;

Irama – La ragazza col cuore di latta;

Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me;

Motta – Dov’è l’Italia;

Nek – Mi farò trovare pronto;

Paola Turci – L’ultimo ostacolo;

Simone Cristicchi – Abbi cura di me;

Ultimo – I tuoi particolari;

Zen Circus – L’amore è una dittatura.

Sanremo 2019, cantanti e novità sulla 69esima edizione del Festival

I primi undici nell’elenco, più il giovane Mahmood, sono stati resi noti nel corso della seconda puntata di Sanremo Giovani, mentre gli altri si conoscevano già da ieri. Per quanto riguarda i due cantanti usciti dalla sezione Giovani, vi ricordiamo che in gara porteranno un nuovo brano, diverso da quello con cui hanno vinto la selezione. Ed è per questo che i loro titoli non sono presenti nell’elenco visto pocanzi. Dopo aver appreso che Rocco Papaleo guiderà il Dopo Festival e ora che conosciamo i cantanti in gara a Sanremo 2019, non resta che attendere le prossime novità su conduttori, vallette e ospiti.