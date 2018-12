Sanremo Giovani 2018 vincitore seconda puntata: Mahmood in gara con i Big

Mahmood vincitore di Sanremo Giovani 2018, seconda puntata: anche lui in gara nella 69esima edizione del Festival

Mahmood è il secondo vincitore di Sanremo Giovani 2018 e sarà in gara nella 69esima edizione del Festival insieme agli altri cantanti. A condurre le due puntate in onda su Rai Uno sono stati Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, che chissà rivedremo a febbraio per un saluto sul palco dell’Ariston. In giuria c’erano Luca e Paolo, Annalisa, Fiorella Mannoia e Luca Barbarossa. Giovedì 20 e venerdì 21 dicembre si sono esibiti i giovani che aspiravano a partecipare al Festival di Sanremo 2019. C’era posto solo per due e sono stati scelti, dal televoto e dalla giuria, i due cantanti della sezione Giovani che gareggeranno a Sanremo 2019. Nell’edizione che verrà infatti non ci saranno più due gare, e di conseguenza due vincitori.

Sanremo Giovani, i cantanti che si sono esibiti nella seconda puntata

La gara sarà unica tra Giovani e Big, certo questi ultimi presenti in maniera più incisiva. La sfida non sarà facile per i due cantanti che arrivano dalla sezione Giovani, Einar e Mahmood, tuttavia non possiamo fare a meno di osservare che nel lungo elenco dei cantanti di Sanremo 2019 ci sono moltissimi giovani artisti, per cui dovrebbero sentirsi quantomeno a loro agio. Pensiamo per esempio al fatto che Einar e Irama hanno partecipato entrambi ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione passata, ma Irama è entrato di diritto nella sezione Big mentre Einar ha dovuto fare la selezione dei Giovani. Loro sono molto amici e si ritroveranno sul palco del Festival. Se Mahmood ha vinto Sanremo Giovani 2018, vediamo l’elenco dei giovani che si sono esibiti nella seconda puntata:

Mahmood – Gioventù Bruciata; La Rua – Alla mia età si vola; Nyvinne – Io ti penso; Cordio – La nostra vita; Sisma – Slow Motion; Mescalina – Chiamami amore adesso; Angelucci – L’uomo che verrà; La Zero – Nina è brava; Francesca Miola – Amarsi non serve; Cannella – Nei miei ricordi; Le Ore – La mia felpa è come me; Saita – Niwrad.

Sanremo Giovani 2018 seconda puntata, cosa è successo venerdì 21 dicembre

Il premio della critica della sala stampa è stato vinto sempre da Mahmood. Durante la serata inoltre abbiamo rivisto Einar sul palco a inizio e a fine puntata. Tra un’esibizione dei Giovani e l’estrazione dei Big in gara, abbiamo assistito alla battuta di Fabio Rovazzi che ha gelato lo studio. Inoltre, quando è giunto il momento di Federico Angelucci, Pippo Baudo non ha potuto fare a meno di ricordare la sua esperienza a Tale e Quale Show e il cantante si è un po’ emozionato. Infine, Edoardo Leo e Marco Giallini sono stati ospiti della seconda puntata di Sanremo Giovani. Rivedremo invece il vincitore Mahmood nel 2019 al Festival con un brano diverso da quello con cui ha vinto stasera.