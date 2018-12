Rocco Papaleo l’annuncio: sarà lui il conduttore del Dopofestival di Sanremo

Rocco Papaleo e l’inaspettato annuncio a Sanremo Giovani: sarà lui il conduttore della nuova edizione del Dopofestival

Anche per la prossima edizione del Festival di Sanremo è previsto un Dopofestival. Ebbene il programma, che ha il compito di commentare ciò che accade sul palco dell’Ariston, andrà in onda a febbraio e a Sanremo giovani è stato annunciato il nome del conduttore. In realtà, a rivelare la notizia è stato colui che presenterà la trasmissione. Stiamo parlando di Rocco Papaleo. Il noto attore è entrato nello studio, strappando subito qualche risata al pubblico e ai presenti. Pippo Baudo e Rovazzi sono stati al gioco e hanno chiesto al comico com’è riuscito a entrare senza permesso. Ed ecco che lui stesso ha rivelato di avere un importante annuncio da fare. Così, è salito sul palco e ha annunciato che sarà lui il conduttore della nuova edizione del Dopofestival. In studio tutti hanno applaudito di fronte a questa sorprendente notizia. “Tornare a Sanremo mi dà un’emozione fortissima”, ha affermato Papaleo, dopo aver fatto questo importante annuncio.

Rocco Papaleo annuncia che sarà lui il conduttore del Dopofestival di Sanremo 2019

Grande sorpresa per il pubblico, che da sempre ama Rocco Papaleo. Pertanto, possiamo essere certi che questa nuova edizione strapperà sicuramente qualche risata ai telespettatori. L’attore comico, nel corso della prima puntata di Sanremo giovani, ha voluto restare solo sul palco, dove ha portato in scena un breve spettacolo. Ancora una volta, Rocco è riuscito a sorprendere tutti con un monologo molto profondo, che non aveva alcun riferimento comico, anzi. I presenti e il pubblico si sono fermati per qualche minuto proprio per ascoltare lo spettacolo dell’artista. Qualche giorno fa, il settimanale Chi rivelava che Claudio Baglioni nutrirebbe una particolare simpatia nei confronti di Pio e Amedeo. Il duo comico potrebbe, dunque, affiancare Papaleo.

Chi affiancherà Claudio Baglioni? Ancora dubbi sulla conduzione del Festival di Sanremo

Sarà Papaleo il conduttore della nuova edizione del Dopofestival. Un annuncio inaspettato il suo. Intanto, i telespettatori attendono di scoprire chi, invece, affiancherà Baglioni sul palco dell’Ariston dal 5 al 9 febbraio 2019. Sono diversi i nomi che spuntano fuori in questi giorni. Non ci resta che attendere per scoprire chi il noto cantante ha scelto per rivivere questa magica esperienza.