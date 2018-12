Festival di Sanremo 2019 conduttori e cantanti: ultimissime news

Chi sono i conduttori e i cantanti del prossimo Festival di Sanremo

Manca poco al Festival di Sanremo 2019. In programma dal 5 al 9 febbraio, la kermesse musicale sarà per il secondo anno consecutivo diretta da Claudio Baglioni. Quest’ultimo non ha ancora annunciato i nuovi conduttori ma secondo il settimanale Chi i giochi sarebbero già fatti. Gli eredi di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino dovrebbero essere Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Se per quest’ultimo si tratterebbe di un esordio vero e proprio, la comica romana è invece già una veterana dell’Ariston. Virginia ha lavorato a due edizioni di Sanremo accanto a Carlo Conti. Al momento però nulla è stato confermato. Nelle ultime ore è arrivata solo la smentita di Vanessa Incontrada, data per certa insieme a Gianni Morandi da Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice e attrice italo-spagnola ha chiarito che non ci sono mai state trattative con Baglioni. E i cantanti invece?

I probabili cantanti del Festival di Sanremo 2019

La lista completa dei cantanti di Sanremo 2019 verrà annunciata tra qualche settimana. Ma sembrano ormai certi i nomi di: Loredana Bertè, Patty Pravo, Bianca Atzei in coppia con Gianluca Grignani, Irama, Ultimo, Francesco Motta, Achille Lauro, Nek, Elodie Di Patrizi, Nino D’Angelo, Paola Turci, Lorenzo Fragola, Raf insieme a Umberto Tozzi, Negrita, Arisa, Ultimo. Tra i Big gareggeranno pure due cantanti delle Nuove Proposte, scelti nel corso delle due serate condotte da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi il 20 e 21 dicembre. I candidati sono: Federica Abbate, Andrea Biagioni, Cannella, Laura Ciriaco, Diego Conti, Cordio, Deschema, Fedrix & Flow, Fosco17, La Rua, La Zero, Le Ore, Mahmood, Marte Marasco, Mescalina, Francesca Miola, Giulia Mutti, Nyvinne, Einar, Ros, Roberto Saita, Sisma, Symo, Wepro.

Festival di Sanremo 2019: tra gli ospiti Michelle Obama

Per quanto riguarda gli ospiti si parla di Michelle Obama. L’ex First Lady d’America salirebbe sul palco dell’Ariston per promuovere il suo libro autobiografico, edito in Italia da Garzanti e già in cima alla classifica dei più venduti.