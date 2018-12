Festival di Sanremo 2019: contattata anche Michelle Obama

News e gossip Festival di Sanremo 2019: Baglioni vuole Michelle Obama

Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai Uno dal 5 al 9 febbraio 2019. Per il secondo anno consecutivo è Claudio Baglioni a tenere in mano le redini della kermesse musicale più importante d’Italia. E tra le tante novità potrebbe esserci pure l’arrivo sul palco dell’Ariston di Michelle Obama. Sì, proprio l’ex First Lady d’America, che dovrebbe arrivare in Europa nei primi mesi del nuovo anno. La moglie di Barack Obama ha di recente dato alle stampe il suo libro autobiografico intitolato Becoming, edito in Italia da Garzanti. In vista della promozione in Europa, parecchie trasmissioni Rai e Mediaset hanno fatto di tutto per averla come ospite. Per il momento, come fa sapere la rivista Vero, l’entourage di Michelle sembra pare avviato le trattative solo per il prossimo Sanremo. Baglioni riuscirà a portare a termine l’accordo?

Cantanti Festival di Sanremo 2019: i nomi dei probabili concorrenti

In attesa di saperne di più sugli ospiti di Sanremo 2019. da giorni si fanno i nomi dei papabili cantanti in gara. Tra i probabili: Riki, Ultimo, Irama, Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Clementino, Patty Pravo, Arisa, Paola Turci, Nek, Giusy Ferreri. Decisi già, invece, i nomi dei concorrenti di Sanremo Giovani: Federica Abbate, Andrea Biagioni, Cannella, Laura Ciriaco, Diego Conti, Cordio, Deschema, Fedrix & Flow, Fosco17, La Rua, La Zero, Le Ore, Mahmood, Marte Marasco, Mescalina, Francesca Miola, Giulia Mutti, Nyvinne, Einar, Ros, Roberto Saita, Sisma, Symo, Wepro. Due di loro, tramite il contest in onda le serate del 20 e 21 dicembre, passeranno direttamente alla sezione Big dell’evento.

I conduttori di Sanremo 2019: Claudio Baglioni non ha ancora scelto

Claudio Baglioni non ha ancora ufficializzato i nomi dei conduttori del Festival di Sanremo 2019. Si parla di: Vanessa Incontrada, Claudio Bisio, Virginia Raffaele. Non è da escludere, inoltre, un ritorno di Michelle Hunziker: la conduttrice svizzera si è detta pronta a tornare alla guida delle cinque serate.