Sanremo Giovani: Claudio Baglioni annuncia i 24 finalisti

Chi sono i cantanti di Sanremo Giovani: Baglioni annuncia i partecipanti al programma di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi

Dopo un’accurata selezione, Claudio Baglioni ha annunciato i nomi dei 24 cantanti che parteciperanno a Sanremo Giovani, in onda su Rai Uno il prossimo 20 e 21 dicembre. L’annuncio è stato fatto dal direttore artistico della kermesse a Radio2 Social Club. Tra i finalisti ci sono molti artisti provenienti dai talent show quali Amici, X Factor e The Voice. La lista completa dei finalisti di Sanremo Giovani: Federica Abbate, Andrea Biagioni, Cannella, Laura Ciriaco, Diego Conti, Cordio, Deschema, Fedrix & Flow, Fosco17, La Rua, La Zero, Le Ore, Mahmood, Marte Marasco, Mescalina, Francesca Miola, Giulia Mutti, Nyvinne, Einar, Ros, Roberto Saita, Sisma, Symo, Wepro.

La dichiarazione di Baglioni sui cantanti scelti

Come si può notare, da Amici di Maria De Filippi provengono Einar e La Rua. Non ce l’hanno fatta invece altri concorrenti come Michele Merlo, conosciuto ai più come Mike Bird, e Zic. “Tra i 24 giovani che abbiamo scelto per Sanremo Giovani sono rappresentate le varie discipline musicali. È il vero festival dei giovani. È stata una grande selezione, ci abbiamo riflettuto tanto e io non ci ho dormito la notte. A quelli che non sono stati scelti, ricordo che di me dissero che non sarei stato in grado di fare nulla nella musica”, ha fatto sapere Baglioni.

Come funziona quest’anno il Festival di Sanremo Giovani

I 24 finalisti annunciati si sfideranno giovedì 20 e venerdì 21 dicembre su Rai Uno. Le due serate saranno condotte da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi e andranno in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo. Alla fine di ogni serata sarà decretato un vincitore che avrà diritto ad accedere al Festival di Sanremo accanto ai Campioni.