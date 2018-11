Sanremo Giovani con Baudo e Rovazzi: dichiarazioni, anticipazioni e regolamento

Sanremo Giovani con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi su Rai Uno: regolamento e novità

Grosse novità per il prossimo Festival di Sanremo. Il direttore artistico Claudio Baglioni ha deciso di coinvolgere Pippo Baudo e Fabio Rovazzi e apportare qualche modifica per la categoria Giovani. Nel 2019 due dei nuovi talenti gareggeranno con i Big della kermesse. A decretare i vincitori due serate evento su Rai Uno, in onda il prossimo 20 e 21 dicembre. A condurle Baudo e Rovazzi, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. “Ho iniziato la mia carriera artistica che ero ancora minorenne e quindi so cosa significa essere giovani in questo ambiente. Per questo ho deciso di dedicare loro un vero Sanremo che porterà due dei partecipanti a gareggiare ad armi pari coi Big. E Baudo e Rovazzi rappresentano la perfetta fusione fra tradizione e innovazione di questo Festival”, ha spiegato Baglioni a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola da martedì 13 novembre.

Come funziona quest’anno Sanremo Giovani

“Non conoscevo personalmente Rovazzi, anche se i miei nipoti me ne hanno parlato molto, ma ci conosceremo bene direttamente sul palco”, ha dichiarato Pippo Baudo, che ha condotto ben 13 edizioni del Festival di Sanremo. Prima delle due serate, le nuove proposte si sfideranno in quattro appuntamenti, dal 17 al 20 dicembre, in onda su Rai Uno alle 17.45, presentati dal cantautore e conduttore radiofonico Luca Barbarossa. Al momento la Commissione musicale presieduta da Baglioni sta valutando i primi 69 artisti selezionati. Tra questi tanti volti noti al pubblico di Amici di Maria De Filippi: Mike Bird, Einar Ortiz, Federico Angelucci, Zic, La Rua, Federico Baroni.

Claudio Baglioni deve scegliere i 24 finalisti di Sanremo 2019

Bisognerà attendere il 27 novembre per conoscere i nomi dei 24 finalisti di Sanremo Giovani, dopo aver ascoltato pure i vincitori del concorso Area Sanremo. Il Festival di Sanremo 2019 si terrà nella città ligure dal 5 al 9 febbraio.