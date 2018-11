Sanremo Giovani 2019 cantanti: Einar, Zic, La Rua e altri di Amici tra i partecipanti

Sanremo Giovani 2019 cantanti: ci sono molti ex partecipanti di Amici di Maria De Filippi

La Rai ha annunciato i 69 cantanti di Sanremo Giovani 2019. I partecipanti alle selezioni sono davvero tantissimi considerando che ne verranno scelti solo due a dicembre. Toccherà aspettare un po’ per conoscere l’esito delle selezioni, intanto possiamo confermarvi la presenza di molti cantanti di Amici a Sanremo Giovani. Dell’ultima edizione nell’elenco diffuso dalla Rai troviamo Einar Ortiz, Zic e Federico Baroni, ma non saranno gli unici ex di Maria De Filippi. Dalle passate edizioni infatti arriva Federico Angelucci, che da stasera tornerà a Tale e Quale Show, ma ci riprovano anche i La Rua. Sperando per loro che sia la volta giusta al Festival di Sanremo 2019. E ancora rivedremo Michele Merlo, che ha smesso di farsi chiamare Mike Bird.

Sanremo Giovani 2019 partecipanti: gli altri cantanti dei talent show

A Sanremo Giovani i cantanti arrivano anche da altri talent show. C’è per esempio la vincitrice di The Voice 2018, Maryam Tancredi. Da X Factor invece provengono i Ros, Andrea Biagioni, Diego Conti, Morgan Ics e Mahmood, che ha già partecipato a Sanremo Giovani. Mentre Vittorio Sisto è alla ricerca di una possibilità dopo essere stato un bambino prodigio di Ti lascio una canzone. Altri volti noti dell’elenco dei cantanti partecipanti a Sanremo Giovani sono Filo Vals, figlio del produttore tv Pietro Valsecchi; Maria, vincitrice in carica del Festival di Castrocaro; Federica Abbate, che ha calcato il palco del Wind Summer Festival questa estate. Curiosi di conoscere le canzoni dei cantanti provenienti da Amici? Eccole:

Zic – Torta

Michele Merlo – Non mi manchi più

La Rua – Alla mia età si vola

Federico Angelucci – L’uomo che verrà

Einar Ortiz – Centomila volte

Federico Baroni – Non pensarci

Sanremo Giovani 2019 regolamento: come e quando vengono scelti i cantanti per il Festival

Sono 69 i cantanti di Sanremo Giovani 2019 selezionati da Claudio Baglio e dalla Commissione Musicale del Festival (composta da Massimo Martelli, Duccio Forzano, Claudio Fasulo, Geoff Westley e Massimo Giuliano), ma già il prossimo 12 novembre verrà fatta una ulteriore selezione. Tra dieci giorni infatti verranno scelti gli artisti da inserire nell’elenco dei 24 cantanti che parteciperanno alla gara del 20 e 21 dicembre. In diretta su Rai Uno con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi conosceremo i due vincitori a cui si apriranno le porte del Teatro Ariston.