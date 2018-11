Festival di Sanremo 2019: Patty Pravo tra i concorrenti della prossima edizione

Sanremo 2019, news sui cantanti in gara: Patty Pravo e Loredana Bertè parteciperanno al Festival

Il prossimo Festival di Sanremo potrebbe dare spazio a due grandi voci della musica italiana. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, oltre a Loredana Bertè (che sarebbe stata confermata), nel 2019 potrebbe salire sul palco dell’Ariston anche Patty Pravo. Una grande notizia per i fan della cantante che, finalmente, possono ritornare a fare il tifo per la loro beniamina in uno degli show più importanti della Rai (e non solo). È importante ribadire però che, al momento, niente di ufficiale è stato confermato dai diretti interessati o dal direttore artistico Claudio Baglioni. Per poter dare come certa la notizia, dunque, non ci resta che aspettare ancora.

Festival di Sanremo 2019, Baglioni ha deciso: sul palco solo professionisti ed emergenti

Al Festival di Sanremo 2019, sempre secondo quanto riportato dalla rubrica Chicche di Gossip di Chi, quest’anno parteciperanno solo cantanti professionisti ed emergenti. Claudio Baglioni avrebbe deciso: “Nella prossima edizione non canteranno personaggi della TV prestati alla kermesse”. Se si tratta di una scelta definitiva o se, invece, fa parte di uno di quei punti ancora da discutere (come la scelta dei co-conduttori dopo Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino) questo, ovviamente, non lo sappiamo.

Sanremo 2019, indecisione tra Irama e Riki: i due ex allievi di Amici potrebbero partecipare alla prossima edizione del Festival

Restando in tema di papabili concorrenti del prossimo Festival di Sanremo 2019, pare che Claudio Baglioni sia al momento indeciso sul convocare o meno due ex allievi di Amici. I cantanti in questione, come rivelato da Chi, sarebbero Irama (l’attuale fidanzato di Giulia De Lellis di cui, tra l’altro, abbiamo scritto proprio qui stamattina) e Riki (Riccardo Marcuzzo). Per sapere chi tra i due avrà la meglio, anche in questo caso, non possiamo far altro che attendere notizie certe.