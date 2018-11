Giulia De Lellis e Irama: pubblicate nuove foto dell’incontro con la famiglia di lei

Giulia De Lellis e Irama sempre più innamorati: pomeriggi insieme e presentazioni in famiglia

Giulia De Lellis e Irama sono una delle coppie del momento. Gli occhi dei fan e degli appassionati di gossip, dopo l’ufficializzazione della loro storia, sono tutti puntati su di loro. Della coppia, per esempio, se ne parla oggi anche nel settimanale Chi dove, nell’ultimo numero, sono state pubblicate delle foto riguardanti l’incontro avvenuto tra Irama e la famiglia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Presentazioni in famiglia,dunque, per il cantante che, per l’occasione, pare aver conosciuto le sorelle, la nipotina Matilde e la signora Veronica, la mamma di Giulia.

Irama conosce la famiglia di Giulia De Lellis: le foto dell’incontro pubblicate da Chi

Tra un bacio, un abbraccio e una coccola, Giulia De Lellis e Irama hanno passato recentemente un pomeriggio insieme e in compagnia della famiglia di lei. Per l’occasione, come anticipato sopra, Giulia ha presentato al nuovo fidanzato le sorelle, la nipotina e la mamma Veronica. Le stesse donne che la De Lellis ha definito in più occasioni come “I pilastri portanti della sua vita”. Un passo decisamente importante questo che, ad oggi, sembra mandare un chiaro messaggio alle persone che fin dall’inizio non hanno creduto a questa storia.

Giulia De Lellis al concerto di Irama insieme alla famiglia: la serata raccontata sui social

La famiglia di Giulia De Lellis, recentemente, è stata immortalata sui social proprio ad un concerto di Irama. A postare le immagini della serata, in primis, è stata l’ex fidanzata di Andrea Damante in persona. Con lei c’erano le sorelle, la mamma ed anche sua zia. Questo, da molti, è stato giudicato un vero e proprio passo avanti nella relazione. Le premesse per una storia seria e duratura, dunque, sembrano per il momento esserci tutte. E le vecchie relazioni? Solo un ricordo.