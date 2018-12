Vanessa Incontrada: “Io al timone di Sanremo 2019? Nessuna trattativa”

Vanessa Incontrada: Festival di Sanremo 2019? “Non ci sono trattative al momento, vedremo”

Vanessa Incontrada è sempre più vicina a diventare la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2019. Qualche giorno fa l’indiscrezione veniva lanciata da alcuni settimanali che facevano sapere di trattative in corso tra l’attrice di Non Dirlo al mio capo e il direttore artistico della kermesse Claudio Baglioni. Oggi però ha preso parola la diretta interessata e la sua versione non combacia con quella dei rumors finora diffusi dalla stampa. L’attrice, intervistata da TvBlog, ha infatti smentito le voci che la vedrebbero sul palco dell’Ariston tra qualche mese. O meglio, ha smentito che ci sia in atto un contrattazione: “Al momento non ci sono trattative…. poi vedremo cosa succede. Da 20 anni il mio nome si fa….”

Michelle Obama a Sanremo 2019? L’indiscrezione

Nel frattempo continuano a propagarsi voci e indiscrezioni su ospiti e protagonisti del prossimo Festival (in onda su Rai Uno dal 5 al 9 febbraio 2019). L’ultimo spiffero parla addirittura di un’ospitata che vedrebbe protagonista Michelle Obama. A dar credito a tale suggestione c’è anche il fatto che la moglie di Barack ha da poco dato alle stampe il libro autobiografico Becoming (l’edizione italiana è stata curata dalla casa editrice Garzanti). L’ex First Lady a stelle strisce dovrebbe dunque prendere parte a un tour promozionale che la porterebbe a fare diverse tappe europee. Chissà se la sosta italiana potrebbe farla sbarcare sul palco dell’Ariston.

Festival di Sanremo 2019: toto-conduttori e toto-cantanti

È anche tempo di totonomi, sia sul versante conduttori, sia su quello cantanti. Per i presentatori, oltre alla già citata Vanessa Incontrada, che tuttavia ha da poco smentito la trattativa, restano calde le piste che portano a Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Non meno calda è quella che vedrebbe di nuovo protagonista Michelle Hunziker che ha manifestato la sua disponibilità a tornare a ‘dirigere’ l’Ariston dopo il successo dello scorso anno. Per quanto riguarda gli artisti tra i più papabili ci sono: Riki, Ultimo, Irama, Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Clementino, Patty Pravo, Arisa, Paola Turci, Nek, Giusy Ferreri.