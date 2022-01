Sanremo 2022 Chiara Ferragni co-conduttrice, perché è saltato l’accordo

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte. Mentre si delineano pian piano ospiti canori e co-conduttrici ecco che saltano fuori i nomi di coloro che, invece, sarebbero dovuti essere presenti sul palco dell’Ariston. Tra essi spicca quello di Chiara Ferragni. Ecco i presunti motivi alla base della mancata conclusione dell’accordo che avrebbe dovuto portare l’imprenditrice digitale a Sanremo.

Il giornalista del Fatto Quotidiano Giuseppe Candela ha lanciato la bomba. In un articolo che riflette sulle difficoltà riscontrate dalla macchina organizzativa di Sanremo in questi anni di pandemia, Candela ha citato la mancata partecipazione di Chiara Ferragni. Secondo quanto si legge nell’articolo la 34enne, che l’anno scorso ha fatto il tifo per il marito Fedez classificatosi poi secondo, è stata in un primo momento considerata da Amadeus come co-conduttrice di Sanremo 2022.

Il motivo del no? Pare che sia legato ai costi. Sembra che, anche a causa delle misure di sicurezza anti-Covid che fanno lievitare le spese per la realizzazione della kermesse, non si siano potuti chiudere molti accordi tra cui quello con la Ferragni. Molto probabilmente la produzione del Festival non ha potuto permettersi di ingaggiare l’influencer nota a livello internazionale. Non si sa altro sulla faccenda: la Ferragni non ha commentato e non si sa neppure se siano solo ragioni economiche dietro la sua assenza a Sanremo 2022.

Sanremo 2022, gli ospiti annunciati finora

Candela ha citato anche una star della musica mondiale che avrebbe dovuto essere ospitata a Sanremo: Lady Gaga. Anche in questo caso non sarebbe stato possibile coprire i costi, sicuramente enormi, dell’ingaggio della cantante 35enne protagonista di The House of Gucci. A quanto pare il budget a disposizione della direzione di Sanremo è sicuramente molto ridotto in questi ultimi anni. Per questo non è possibile, almeno per ora, vedere grandi nomi internazionali calcare il palco dell’Ariston. Fanno eccezione sicuramente i Maneskin, che saranno gli ospiti musicali della prima serata della competizione canora. La band romana, che ha accettato l’invito di “Ama”, è ormai celebre in tutto il mondo.

Le co-conduttrici sulle quali, infine, è ricaduta la scelta di Amadeus sono volti noti perlopiù a livello nazionale: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. I super ospiti annunciati finora sono invece Checco Zalone, Cesare Cremonini e Laura Pausini. Niente da fare quindi per la Ferragni, che a quanto pare non sarà nemmeno una delle conduttrici dell’Eurovision 2022 come si vociferava.