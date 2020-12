Sanremo 2021 vallette: Elodie e Anna Tatangelo verso l’Ariston

Annunciati i Big in gara, è tempo di concentrarsi sul resto del cast di Sanremo 2021. A partire da oggi si inizierà a pensare a chi ci sarà accanto ad Amadeus, come co-conduttrice o come vallette di Sanremo. Un ruolo che negli ultimi anni è quasi scomparso nel nome, visto che i direttori artistici preferiscono parlare di co-conduttrice spesso e volentieri. E nella prossima edizione potremmo vedere due, o una delle due, cantanti che come Emma diventeranno in questa nuova edizione vallette dopo essere state artiste in gara.

E a seguire le orme di Emma ma anche di Arisa, che tornerà in gara a Sanremo 2021, potrebbero essere Anna Tatangelo e Elodie. Oppure una delle due. A fare il nome della prima è stato il settimanale Vero, secondo cui la Tatangelo potrebbe arrivare sul palco dell’Ariston dopo la partecipazione a All Together Now. Proprio nelle ultime settimane infatti la cantante è stata protagonista del programma condotto da Michelle Hunziker, in cui aveva il ruolo di giurata insieme ad altri volti del panorama musicale italiano.

Nel trafiletto sul settimanale si legge che se Anna Tatangelo non fosse rientrata tra i Campioni in gara potrebbe partecipare come co-conduttrice. Fermo restando che il suo nome non compare nell’elenco dei big di Sanremo 2021, rimane in ballo la seconda possibilità: Anna Tatangelo sarà co-conduttrice al Festival di Sanremo? Ma potrebbe non essere l’unico volto femminile ad accompagnare Amadeus. Secondo Il Messaggero infatti in corsa c’è anche Elodie, anche lei come possibile co-conduttrice. O valletta, che dir si voglia.

Non è noto se ci saranno entrambe, insieme, oppure la spunterà solo una. Nei prossimi giorni non mancheranno ulteriori indiscrezioni, sulle due cantanti ma potrebbero spuntare anche altri nomi. Tutto è ancora in via di definizione. E come se non bastasse, Amadeus sta anche facendo fronte ad attacchi da fuori. L’esclusione di Morgan da Sanremo ha scatenato l’ira del cantante, ma Amadeus potrebbe non rimanere con le mani in mano. Starebbe valutando la possibilità di passare alle azioni legali.