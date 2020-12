Amadeus pronto a denunciare Morgan: retroscena sullo scontro acceso

Il Morgan gate continua a tenere banco. Dopo la lettera infuocata di ieri, pubblicata dal musicista su Instagram contro Amadeus, adesso il conduttore starebbe pensando a muoversi per vie legali. Una situazione che non smette di fare discutere e che probabilmente si protrarrà fino all’inizio del Festival perché – non dimentichiamoci – tra i Big troveremo di nuovo Bugo.

In seguito al putiferio messo in campo da Morgan durante l’ultima puntata di Sanremo Giovani, andata in onda giovedì 17 dicembre, né la Rai, né il direttore artistico del Festival hanno deciso di proferire parola. Ma, secondo quanto riporta Il Messaggero, proprio Amadeus starebbe meditando di denunciare l’artista che in più occasioni lo ha offeso pesantemente.

Più volte durante la serata di giovedì, una volta appresa la notizia di essere stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani, Morgan si è lasciato andare a dichiarazione contro il conduttore. Lo ha definito incompetente, scorretto, falso. Il tutto perché, a dire del musicista, durante l’ultima estate, Amadeus avrebbe espresso la volontà di riportarlo nuovamente sul palco dell’Ariston.

Morgan: “Amadeus mi aveva promesso il palco dell’Ariston”

Al quotidiano Libero racconta: “In estate Amadeus mi ha invitato ufficialmente a partecipare in gara a Sanremo. Io non volevo andarci, avrei preferito un ruolo da collaboratore nelle scelte artistiche“. Morgan, insomma, avrebbe voluto ricoprire il ruolo che spettò a Tiziano Ferro durante il Sanremo 2020. Ma il conduttore, invece, lo aveva indirizzato direttamente verso la kermesse. “Tu devi andare in gara, sotto a lavorare” – queste le parole di Amadeus nei suoi confronti.

Una promessa che non sembra essere stata mantenuta. Non solo Morgan non è stato scelto per partecipare tra i Big di Sanremo 2021 (nonostante avesse presentato ben 5 canzoni). Ma, ad aumentare la delusione è arrivato anche Bugo. L’ex amico e collega, infatti, quest’anno tornerà all’Ariston dopo la squalifica registrata durante la scorsa partecipazione.

Una sgarro che Morgan ha definito inaccettabile. Quasi una presa in giro. La profonda delusione si è trasformata in rabbia e giovedì sera, mentre su Rai 1 andava in onda la sfiga dei giovani, su Instagram Morgan trasmetteva il diretta il suo dissenso nei confronti della Rai e di Amadeus che lo avevano estromesso sia dal suo ruolo di giudice, che dalla gara dei Big.

Possibile tregua? “Sì, se Amadeus mi invita a duettare con Bugo”

A distanza di due giorni, per Morgan tutto potrebbe essere risolto con un invito sul palco dell’Ariston a marzo 2021, magari in occasione di un duetto proprio con Bugo (lo auspica lui stesso a Libero). Per il conduttore e direttore artistico del 71° Festival, invece, la situazione appare totalmente differente.

Il silenzio di questi giorni, a seguito di insulti pubblici, illazioni e continui sfottò, pare abbiano fatto riflettere Amadeus che adesso starebbe pensando a intraprendere azioni legali verso il musicista. Vedremo in questi giorni se il conduttore deciderà di rispondere anche pubblicamente alle offese da parte di Morgan o se deciderà ufficialmente di denunciarlo.

Intanto dopo essere stato escluso dai Campioni di Sanremo 2021, l’ex frontman dei Bluvertigo ha deciso di intraprendere una nuova strada professionale. L’idea è quella di entrare in politica e di farlo nel modo più eclatante: candidandosi a sindaco di Milano alle elezioni del prossimo anno. “Se volete armonia nella città, affidatene la gestione a un musicista, e non a un avvocato. Sentirete che l’accordo nella città è materia di musica“.