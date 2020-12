Morgan, lettera di fuoco ad Amadeus: interviene Jessica, ex di Castoldi

Il musicista non ci sta e su Instagram si sfoga nuovamente contro il direttore artistico. Intanto anche la sua ex decide di prendere posizione sulla questione

Il 2020 deve ancora concludersi, ma ciò che è certo è che terminerà con uno dei personaggi con cui è iniziato: Morgan. Il musicista è stato al centro della diatriba del primo Sanremo di Amadeus e continua a essere fonte inesauribile di polemiche, anche con l’avvio della nuova kermesse di marzo.

Ieri sera su Rai1 è andato in onda Sanremo Giovani. Proprio Morgan era stato scelto dell'(ex?) amico Amadeus come giudice all’interno del programma sin dallo scorso ottobre. Ma proprio durante la serata finale di ieri sera, il direttore artistico e la Rai hanno deciso di escludere il musicista dal tavolo dei giurati.

Per Marco Castoldi non c’è stato nulla da fare. Non gli è stato permesso di entrare all’interno del Casinò di Sanremo e il motivo è stato spiegato in diretta proprio dallo stesso conduttore. Amadeus, secondo quanto concordato con l’azienda del servizio pubblico, ha deciso di non far ammettere più il musicista. I suoi continui e ripetuti insulti, pubblici e privati, nei confronti del programma e del direttore artistico, hanno portato alla drastica scelta.

Morgan annuncia il panico in studio e la Rai corre ai ripari

Il motivo della nuova “morganata” è da ricondurre al fatto che, secondo il musicista, Amadeus gli avrebbe chiesto di presentare una canzone per il Festival ma che, alla fine, sarebbe invece stata scartata. Diversamente da quanto accaduto con la canzone del collega ed ex amico Bugo. “Le brutte intenzione e la maleducazione” di Amadeus hanno fatto andare su tutte le furie Morgan che, dopo aver appreso della possibile partecipazione a Sanremo 2021 da parte di Bugo, ha annunciato che avrebbe creato il panico in studio.

Le parole sono balzate subito all’orecchio del conduttore e addetti ai lavori che hanno scelto, poco prima della diretta, di non ammettere il musicista in studio ed evitare eventuali colpi di scena non graditi. Decisione, ovviamente, denunciata immediatamente dal diretto interessato che ha spiegato le sue ragioni via Instagram e che questa mattina ha deciso di sottolineare nuovamente, scrivendo una lettera diretta ad Amadeus.

Morgan: “Amadeus dimettiti, incompetente”

Con un lungo sfogo-post, Morgan ha deciso di tornare a mettere le carte in tavola e andare apertamente contro il direttore artistico del Festival di Sanremo. Il cantautore ricorda come sia stato nuovamente offeso, cacciato come criminale, trattato male senza alcuna spiegazione.

Dal suo punto di vista, lo smacco reso dal direttore artistico è inspiegabile. “Amadeus mi ha invitato lui alla gara poi ha disprezzato la mia musica mi ha estromesso, ha deciso di dare spazio e visibilità a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza e della mia forza, cioè Bugo“.

Torna a parlare del suo ex amico e collega che, a suo dire, ha solo avuto onori da febbraio 2020 a questa parte. È solo grazie a lui se adesso si ritroverà di nuovo sul palco dell’Ariston. Nella lunga lettera, Morgan si lascia andare a diverse illazioni nei confronti del conduttore del Festival. Lo definisce scorretto, incompetente: “Non ti sembra esagerato umiliare chi non solo ti può insegnare l’abc della materia di cui ti mancano persino le nozioni di base” – ha continuato il cantante.

A suo avviso, il successo di Sanremo 2020 è stato raggiunto grazie al caso scoppiato intorno al suo personaggio. “L’anno scorso – afferma – grazie alla mia non prevista invenzione di teatro voi tutti del festival di Sanremo e della Rai e pure Bugo ci avete guadagnato fama quattrini e lavoro“. Il lungo rammarico continua sottolineando come nessuno si sia reso conto del grande errore commesso ieri non facendolo entrare in giuria e, prima ancora, per non aver apprezzato la sua nuova opera musicale.

Torna su Amadeus e cerca di spodestarlo dal trono che, a suo parere, si è costruito senza alcun merito. “Chi sei tu per stabilire che io debba o non debba suonare? Io dico che hai esagerato e che faresti bene ad abbassare quella autostima ottusa e presuntuosa“. Afferma anche che il conduttore dovrebbe essere cacciato dopo questa evidente prova di incompetenza. Manifesta, altresì, la sua grande delusione nell’aver perso tempo nel corso di questi mesi al suo fianco.

Jessica Mazzoli contro l’ex compagno

Sotto la lunga lettera pubblicata sul suo profilo Instagram, si legge un commento da parte di Gabriele Parpiglia. Il giornalista porta alla luce il fatto che anche Morgan abbia ricavato benefici dalla situazione sanremese . “Avrai fatto mille ospitate pagate anche tu in altre reti” – afferma l’autore tv.

Ma un commento, sotto il messaggio pubblicato da Parpiglia non è passato inosservato. L’ex compagna del musicista, Jessica Mazzoli, ha risposto con eloquente emoticon che batte le mani. Segno del fatto che anche la cantante non sia d’accordo con la posizione presa dall’ex compagno e padre di sua figlia Leda.

La bagarre sembra destinata a non fermarsi qui. Morgan, dopo la diretta Instagram di ieri sera, probabilmente verrà ospitato in qualche trasmissione tv a manifestare pubblicamente le sue ragioni. Ciò che appare certo è che Sanremo 2021 dovrà fare a meno del suo estro artistico. Lui, che non avrebbe mai voluto in gara il collega a cui ha portato così tanta fortuna dopo la squalifica dalla kermesse. Un vero sgarro che Bugo saprà ricompensare e dedicargli, magari cantando liberamente dal palco: “E invece sì“.