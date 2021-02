Sanremo 2021, dimezzate le co-conduttrici: il retroscena, chi ci sarà

L’inizio del Sanremo 2021 è fissato tra un mese, il countdown può ufficialmente partire. Sì, perché la data di inizio del 71° Festival della Canzone italiana sembra essere l’unica notizia certa e a cui possiamo definitivamente appigliarci.

Non sarà lo show della rinascita, come era stato classificato sin dall’inizio delle discussioni, ma il Sanremo che rappresenterà il tempo che stiamo vivendo, quello del Covid: Ahinoi! L’assenza totale di pubblico all’interno del teatro Ariston immaginiamo si farà particolarmente sentire.

Amadeus, Fiorello, le co-conduttrici e gli ospiti, siamo certi, si impegneranno affinché nella case degli italiani possa sopraggiungere del sano divertimento. Un po’ di spensieratezza che tanto ci è stata tolta nell’ultimo anno e di cui abbiamo enormemente bisogno. Ma è evidente che nulla sarà come prima: niente applausi, nessuna risata, platea e galleria rimarranno silenziose e in attesa che tutto questo possa terminare al più presto.

Né pubblico pagante, né composto da figuranti. Il Festival dovrebbe rimanere all’Ariston (l’idea delle ultime ore era anche quella di trasferirsi in un’altra location) ma privato degli spettatori in sala che ogni hanno facevano sentire in modo possente la propria presenza.

Il Festival di Sanremo in tempo di pandemia, ma non per questo meno sorprendente. Sappiamo che il conduttore Amadeus ha voluto al proprio fianco, per la seconda volta, il fedele amico Fiorello. Insieme a loro ci saranno anche gli ospiti fissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. La rosa delle co-conduttrici, invece, sta pian piano prendendo quota.

Co-conduttrici: la lista prende forma

Come ha anticipato in diverse occasioni il direttore artistico, le donne presenti sul palco dell’Ariston saranno più di una. Secondo il settimanale Tv sorrisi e canzoni, le co-conduttrici dovrebbero essere cinque, una per ogni serata del Festival. Non più dieci come lo scorso anno. Ad aprire la prima sarà la top model Naomi Campbell, a seguire vedremo anche la cantante Elodie e l’attrice Matilda De Angelis.

Finora sono tre le dame ufficializzate da Amadeus, ma, sempre secondo il settimanale, un altro nome potrebbe essere quello di Serena Rossi. L’attrice è una dei personaggi Rai più in voga del momento: in onda su Rai uno con la fiction di grande successo Mina Settembre. A marzo, inoltre, a fine Festival, la Rossi condurrà anche un nuovo programma sulla prima rete, La canzone segreta.

Ancora top secret, invece il nome della quinta e ultima donna che calcherà il palco. Sono tanti i nomi circolati durante le ultime settimane ma si attendono notizie ufficiali da parte del direttore artistico.

Capitolo ospiti, i nomi

Anche il capitolo ospiti è ancora abbastanza incerto. Qualche giorno fa avevamo ripreso un’indiscrezione pubblicata dal sito di Davide Maggio in cui si davano quasi per certi i nomi di artisti italiani quali Giuliano Sangiorgi, Elisa, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni. Quest’ultima appare a oggi quella più certa: è stata lei stessa a ufficializzare la notizia in questi giorni.