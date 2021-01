Sanremo 2021, chi saranno i superospiti: l’indiscrezione

La macchina organizzativa di Sanremo 2021 si fa sempre più incandescente. Manca poco più di un mese all’inizio del 71° Festival della canzone italiana e il sito davidemaggio.it ha annunciato in anteprima i possibili quattro super ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston nel corso della cinque serate.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro: Sanremo 2021 è al centro delle polemiche. La questione del pubblico in sala ha tenuto banco in maniera preponderante, ma c’è anche chi vorrebbe rimandare lo spettacolo a data da destinarsi e chi non potrebbe mai rinunciare all’appuntamento televisivo dell’anno.

Amadeus ha chiarito che il Festival si farà nelle date prestabilite: dal 2 al 6 marzo 2021. Rimandare a una data ritenuta migliore non darà la sicurezza di poter svolgere la kermesse senza restrizioni. Il pubblico all’Ariston ci sarà, ma solo in platea, e sarà formato da 380 figuranti contrattualizzati.

Prese per buone queste notizie, l’imponente macchina organizzativa di Sanremo 2021 sta continuando a viaggiare nonostante le difficoltà date dal periodo che stiamo vivendo. Dopo i primi nomi delle co-conduttrici che dovrebbero accompagnare Amadeus nel corso delle cinque serate, il sito di Davide Maggio lancia un altro scoop.

Si è tanto parlato dei super ospiti che quest’anno potrebbero salire sul palco dell’Ariston. Si è detto che si prediligeranno artisti italiani data la difficile situazione sanitaria che impedisce di spostarsi tra nazioni con tranquillità. E i primi nomi sono quelli di Giuliano Sangiorgi, Elisa, Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia.

Quattro super cantanti italiani che potrebbero essere coinvolti nel corso delle cinque serate da parte di Amadeus. Per Ornella Vanoni sarebbe il quarto Sanremo consecutivo: in gara nel 2018 e ospite nei due Festival successivi. Giuliano Sangiorgi e i Negramaro furono ospiti nel 2018 in occasione del primo Festival condotto e diretto artisticamente da Claudio Baglioni.

Anche Elisa fu guest star durante il secondo Sanremo targato Baglioni, nel 2019, dopo aver vinto nel 2001 con il brano Luce (tramonti a nord est). Infine, sarebbe un grande ritorno anche per Fiorella Mannoia, reduce del successo ottenuto con lo show di Rai Uno, La musica che gira intorno.

Le parole di Amadeus

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021 si dice ottimista per la riuscita del suo secondo Festival. Ieri sera, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha ribadito l’importanza di svolgere lo spettacolo in una situazione così problematica.