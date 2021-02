Ascolti tv 31 gennaio 2021: inarrestabile Mina Settembre, SOS d’Urso

By

Non c’è storia contro la fiction di Rai Uno: il personaggio interpretato da Serena Rossi continua a conquistare il pubblico. Stabile Fabio Fazio, Domenica Live e Non è la d’Urso sconfitte dalla concorrenza

Gli ascolti tv di domenica 31 gennaio 2021 vedono un nuovo tripudio di pubblico per la fiction Rai, Mina Settembre. Niente da fare per la concorrenza: la serie con protagonista Serena Rossi ha conquistato il cuore degli italiani che, alla sua quarta puntata, conferma il gradimento del pubblico. Rai Uno senza rivali, con una media tra i due episodi di 6 milioni e 150 mila 761 telespettatori con uno share pari al 24,95%.

Come ogni domenica, anche l’ultima di gennaio è stata interessata dalle sfide dei principali talk show su tre diverse reti. Ad avere la meglio, stabile nei suoi ascolti, è stato Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio su Rai Tre, complici i grandi ospiti di spicco, tra cui il Premio Oscar Susan Sarandon, ha raccolto una media di ascolto pari a 2.448.550 telespettatori e con il 9,24% di share. Presentazione 1.757.420 e 6,73%; Che tempo che fa – Il Tavolo 1.509.462, 8,61%.

Non riesce a riprendere fiato il programma serale di Barbara d’Urso. Live – Non è la d’Urso allunga il suo programma fino all’1:20, ma non raggiunge i livelli sperati: 2.080.269 di affezionati con uno share del 12,73% (presentazione 2.432.406, 8,88%).

Su La7, il talk di Massimo Giletti, Non è l’Arena, ha interessato 1.743.960 spettatori con uno share del 6,70% nella prima parte, e 939.871 nella seconda (7,09%).

Il resto delle reti generaliste si sono sfidate a colpi di film e serie televisive. Su questo fronte, a trionfare è stata Italia1 con il film Deadpool ha raggiunto una media di 1.329.577 di utenti (5,34%). Segue Rai Due con il doppio episodio di F.B.I. che appassiona 1.218.000 di telespettatori (4,5%). Infine troviamo Rete4 con il film di guerra Uss Indianapolis seguito da 715.146 utenti con il 3,08% di share.

Il daytime della domenica pomeriggio

Il pomeriggio si apre con il consueto appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica In. Il primo spazio dedicato all’emergenza Coronavirus ha interessato una media di 3.558.000 di telespettatori con una share del 18,2%, la seconda parte di puntata con ospiti Antonella Clerici, Ornella Vanoni e Caterina Balivo, ha appassionato 3.314.000 affezionati (18,3%).

Sempre dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma, Da noi… A ruota libera condotto da Francesca Fialdini si aggiudica una nuova vincita contro la concorrenza di Canale 5. L’happening show di Rai Uno, con ospiti Lino Guanciale e Tullio Solenghi, registra una media di 2.542.000 spettatori e uno share pari al 13,5%.

Dal fronte Mediaset, il talk di Barbara d’Urso, Domenica Live si attesta a uno share del 13,1% con 2.466.000 di telespettatori. Per quanto riguarda le soap di Canale 5, che hanno accompagnato il pubblico durante il primo pomeriggio, troviamo Beautiful con 2.573.000 (12,8%), Il Segreto con 2.002.000 di utenti (10,6%) e, infine, Una Vita ha raggiunto una media di pubblico pari a 1.863.000 (10,5%).