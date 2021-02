Festival di Sanremo, decisione finale sul pubblico: cosa non si può fare

In casa Rai hanno deciso: il Festival di Sanremo 2021 si farà senza pubblico. Una decisione che è arrivata dopo lunghe settimane di proposte, rifiuti, protocolli e riunioni. Proprio al termine di un incontro che si è tenuto oggi, con Amadeus presente in qualità di direttore artistico, la Rai ha diffuso una nota in cui sono elencate le decisioni prese su Sanremo. Amadeus era contrario al festival senza pubblico, ma purtroppo pare non ci sia stato altro da fare. Colpa del fatto che Sanremo si svolge in un teatro? Anche questo ha complicato le cose probabilmente, in uno studio televisivo ci sarebbero state meno complicazioni. Ma non è detto.

Tuttavia la tradizione vuole che il Festival di Sanremo vada in scena sul palco del teatro della città di cui porta il nome. E sarà così anche quest’anno, pure se si dovrà rinunciare a più di qualcosa. Fino a qualche mese fa gli italiani sognavano di essere fuori dalla pandemia in tempo per Sanremo 2021. Si pensava infatti che sarebbe stato l’evento della rinascita, il primo grande evento dopo il Covid. Ma il Covid ha dimostrato ancora una volta la sua imprevedibilità, travolgendo sul suo cammino pure Sanremo. Solo stamattina sono trapelate altre idee sul pubblico, ma non ce ne saranno altre. Il pubblico non ci sarà a Sanremo 2021, questa è la decisione finale.

E non è l’unica cosa a cui Amadeus, al suo secondo anno come direttore artistico, dovrà rinunciare. Non potranno esserci eventi esterni e neanche programmi collegati al festival. Insomma, andrà in scena un Sanremo decisamente insolito. Amadeus dovrà adesso studiare e programmare un’edizione che sappia fare a meno di tutte queste cose e che riesca allo stesso tempo a intrattenere il pubblico a casa. Nella riunione di stamattina, come si legge nella nota diffusa dalla Rai, sono state esaminate nel dettaglio i vari scenari possibili. Alla fine la decisione è stata una e unica. La nota dell’azienda di Viale Mazzini non ha lasciato più spazio ai ma e ai se:

“La Rai […] ritiene che la 71a edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l’azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston. La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione”.

Le date di Sanremo 2021 sono state confermate dal 2 al 6 marzo. Non ci saranno slittamenti, come ipotizzato nei giorni scorsi. Quindi sarà un festival interamente concentrato sul palco dell’Ariston. Sono decisioni prese per poter realizzare un festival in totale sicurezza, seppure sacrificando qualcosa. Adesso queste indicazioni passeranno all’attenzione del Cts.