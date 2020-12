Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello con Ibrahimovic e Scotti: indiscrezione

Spuntano due nomi interessanti per la nuova edizione del Festival della musica italiana: sul palco dell’Ariston potrebbero salire, per affiancare i due conduttori, l’attaccante rosso-nero e Gerry

C’è tanta curiosità su chi affiancherà Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021. Da qualche giorno sono stati annunciati i Big che prenderanno parte alla gara di questa nuova edizione del Festival della musica italiana. A parlarne ci pensa Dagospia nella rubrica a Lume di candela. Non sarebbero ancora state prese delle decisioni sulle presenze femminili. Ma pare che la grande sorpresa sarà rappresentata da una presenza maschile! Secondo quanto si legge, sarebbero già in corso le trattative per l’arrivo di questo volto sul noto palco dell’Ariston. E pare ci siano anche delle buone possibilità che questo abbia un esito positivo. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic. Secondo le indiscrezioni l’attaccante del Milan dovrebbe affiancare Amadeus e Fiorello anche in più serate.

Ma potrebbe essere ancora più probabile l’arrivo di Gerry Scotti. La sua presenza sul palco di Sanremo era già stata ipotizzata lo scorso anno. L’idea era, però, saltata a causa di alcuni impegni lavorativi. Lo stesso conduttore ne aveva parlato in una sua intervista su Il Fatto Quotidiano. Dunque, quest’anno Scotti potrebbe prendere la palla al balzo e condurre il Festival della musica italiana in onda su Rai Uno. Nel frattempo, si parla spesso delle vallette che affiancheranno i conduttori in questa nuova edizione della trasmissione. Sembra che due cantanti seguiranno le orme di Emma Marrone e Arisa.

I nomi che sono spuntati fuori in questi giorni sono quelli di Anna Tatangelo ed Elodie. Il settimanale Vero ha annunciato il nome della prima, che di recente è tornata sul piccolo schermo nel ruolo di giudice a All Together Now 3. Invece, Il Messaggero ha fatto il nome dell’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Per avere delle conferme toccherà ancora attendere un po’. Intanto, i telespettatori hanno potuto conoscere la lista dei Big che saranno protagonisti e che si sfideranno in questa nuova edizione.

Il cast di questa nuova edizione è finito al centro delle polemiche. In particolare, a ribellarsi ci ha pensato Morgan, il quale non si trova presente nella lista dei partecipanti. Il cantante ha attaccato, per questo motivo, il direttore artistico. Pare che gli abbia dato parecchio fastidio la presenza di Bugo, che ha poi dato la sua risposta.