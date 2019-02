Sanremo 2019 scaletta stasera, puntata finale: cantanti e ospiti di sabato 9 febbraio

Sanremo 2019 serata finale, gli ospiti di sabato 9 febbraio

Siamo giunti alla serata finale di Sanremo 2019. La scaletta di sabato 9 febbraio è stata resa nota nella conferenza di oggi, compreso l’ordine di uscita dei cantanti in gara. Vi ricordiamo che questa sera riascolteremo tutte le canzoni, quindi ci saranno nuovamente ventiquattro esibizioni. Non ci sarà molto spazio per ospiti e interventi vari, come è successo nella prima e nella quarta serata. E infatti, sempre in conferenza, Claudio Baglioni ha risposto a un giornalista dicendo che se tornasse indietro non sceglierebbe di nuovo un Festival con ventiquattro cantanti, ma ridurrebbe il numero a venti. Anche la mancanza di eliminazioni, comunque, ha influito. Tuttavia, sul palco dell’Ariston stasera, ospiti della finale di Sanremo 2019, si esibiranno Elisa e Eros Ramazzotti con Luis Fonsi. Ci sarà anche un omaggio a Luigi Tenco.

Sanremo 2019 scaletta: l’ordine di esibizione dei cantanti

Ci saranno anche gli sketch di Virginia Raffaele, ma pare non ci saranno sue imitazioni, e di Claudio Bisio, che ha rivelato un retroscena sull’esibizione con Ligabue. Nella scaletta della finale di Sanremo 2019 rientra anche l’ordine in cui si esibiranno i cantanti in gara. Ed è questo: Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, Ghemon, Negrita, Ultimo, Nek, Loredana Bertè, Francesco Renga, Mahmood, Ex–Otago, Il Volo, Paola Turci, The Zen Circus, Patty Pravo e Briga, Arisa, Irama, Achille Lauro, Nino D’Angelo e Livio Cori, Federica Carta e Shade, Simone Cristicchi, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Einar e Motta, già vincitore della serata duetti. Tra loro c’è il vincitore di Sanremo 2019 e tra i favoriti rimangono in testa Irama, Ultimo, Cristicchi e Bertè. Ci sarà il colpo di scena oppure no? Tanti, comunque, i premi da assegnare stasera.

Sanremo 2019 finale, tutti i premi da assegnare stasera al Festival

Il vincitore verrà decretato con il televoto (peso del 50%), i voti della sala stampa (30%) e i voti della giuria d’onore (20%). Oltre al premio del vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo, verranno assegnati altri cinque premi. Il premio per il miglior testo assegnato dalla giuria d’onore, il premio della critica Mia Martini votato dalla sala stampa che assegnerà anche il premio Lucio Dalla. E ancora il premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione, votato da sala stampa e sala Lucio Dalla. Infine, l’orchestra assegnerà il premio per la migliore composizione musicale. Terminata questa edizione del Festival, non resta che chiederci se Claudio Baglioni tornerà per il terzo anno a Sanremo.