Virginia Raffaele a Sanremo, ecco perché ha detto no alle imitazioni

Sanremo 2019, Virginia Raffaele spiega perché non farà le imitazioni

Tutti aspettano le imitazioni di Virginia Raffaele a Sanremo 2019. Nei giorni scorsi si è sollevata anche una polemica sulla conduttrice, è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli in sostegno di chi si aspettava le sue straordinarie performance da imitatrice. Virginia ha abituato il pubblico al suo essere eccezionale e unica, per questo leggendo il suo nome tra i conduttori di Sanremo 2019 molti si aspettavano che facesse le imitazioni. E invece no, nelle quattro serate già andate in onda non c’è stata nessuna sua esibizione con travestimenti. Alcuni accenni di imitazione però ci sono stati, pensiamo per esempio ai momenti con Ornella Vanoni o Patty Pravo.

Virginia Raffaele, perché non fa le imitazioni a Sanremo 2019? La risposta

E poi Virginia ha preparato per il pubblico di Sanremo 2019 altri sketch, sempre molto divertenti. Un po’ come quello che ha visto protagonisti Ligabue e Claudio Bisio, su cui è stato rivelato un retroscena inaspettato. Non arriveranno le imitazioni neanche nella serata finale del Festival, comunque. Il motivo? Lo ha spiegato proprio lei, durante la conferenza stampa di oggi: “Le maschere non le ho potute fare per motivi di tempo tecnico. Quattro ore per truccarci non le avevamo. Però ero stata chiamata alla conduzione quest’anno, quindi mi sono divertita a giocare e a fare la conduttrice. Spero di averla più o meno portata a termine“. Lei, comunque, si sta divertendo molto ed è un’esperienza sicuramente diversa da quelle che ha già avuto sempre al Festival di Sanremo. “Ho sperimentato più cose, ho toccato più generi e mi son divertita insomma”, ha detto ancora in conferenza.

Virginia Raffaele a Sanremo 2019 annuncia sorprese per la finale

Nonostante non vedremo imitazioni di Virginia Raffaele, la conduttrice ha annunciato delle sorprese per la finale di Sanremo 2019. Non è entrata nello specifico, anche perché si sarebbe giocata l’effetto sorpresa, ma non mancherà di stupire il pubblico stasera, 9 febbraio. In attesa di scoprire chi vincerà il Festival e cosa combinerà la Raffaele sul palco, scoprite cosa ha detto Claudio Baglioni a proposito di un suo terzo Sanremo!