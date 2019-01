Sanremo 2019 duetti cantanti: gli artisti sul palco con i Big nella quarta serata

Sanremo 2019, svelati i primi duetti della 69esima edizione del Festival

Claudio Baglioni ha svelato la metà dei duetti dei Big di Sanremo 2019. Anche nella 69esima edizione del Festival della canzone italiana, la quarta serata prevede l’esibizione dei cantanti in gara insieme a degli ospiti. Duetti che molti attendono anche perché sul palco arrivano cantanti molto amati e che non partecipano però alla gara. Un momento molto atteso che vedremo venerdì 8 febbraio, nella penultima serata di Sanremo 2019 e in attesa della finale con il vincitore. Vi ricordiamo che quest’anno la gara sarà unica, non vedremo quindi la sezione Giovani divisa da quella dei Big. Einar e Mahmood sono i vincitori di Sanremo Giovani e saranno sul palco in gara con i Big.

Duetti Sanremo 2019, sul palco dell’Ariston tornano Ermal Meta e Fabrizio Moro

Troveremo quindi i nomi dei due Giovani tra i duetti dei Big. Gli artisti scelti dai cantanti in gara comunque sono tanto sorprendenti quanto interessanti. Pensiamo per esempio che Guè Pequeno sarà per la prima volta sul palco dell’Ariston e accompagnerà Madmood, il secondo vincitore di Sanremo Giovani. Da X Factor arriverà invece Manuel Agnelli, che però non ha più intenzione di essere giudice nel talent show. Tra i grandi ritorni troviamo Fabrizio Moro ed Ermal Meta, i vincitori della scorsa edizione del Festival. Ma adesso vi lasciamo all’elenco dei primi dodici duetti di Sanremo 2019, seguiti dal titolo della canzone:

Fabrizio Moro con Ultimo – I tuoi particolari

Ermal Meta con Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Brunori Sas con Zen Circus – L’amore è una dittatura

Manuel Agnelli con Daniele Silvestri – Argento vivo

Beppe Fiorello con Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Neri Marcoré con Nek – Mi farò trovare pronto

Paolo Jannacci con Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Rocco Hunt con BoomDaBash – Per un milione

Guè Pequeno con Mahmood – Soldi

Irene Grandi con Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Syria con Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Bungaro ed Eleonora Abbagnato con Francesco Renga – Aspetto che torni

Sanremo 2019 duetti, non solo cantanti nella puntata di venerdì 8 febbraio

Come avrete visto, tra i nomi dei duetti di Sanremo non ci sono soltanto cantanti. Troviamo infatti attori, come Neri Marcoré e Beppe Fiorello, così come uno dei grandi nomi della danza, Eleonora Abbagnato. Nei prossimi giorni scopriremo l’altra metà dei duetti, ricordandovi che i Big in gara sono ben ventiquattro, ma sembra chiaro che anche quest’anno sarà una quarta serata da non perdere.