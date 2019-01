Sanremo 2019 cantanti, la confessione di Irama prima della gara: emozione infinita

Irama a Sanremo 2019, l’emozione si fa sentire

Come sapete, Irama è tra i cantanti in gara di Sanremo 2019 e come ogni altro sentirà senz’altro la pressione di una competizione così importante. In questi giorni di preparativi l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi appare in video e in foto quasi sempre con Giulia De Lellis e nonostante i primi pettegolezzi su una presunta crisi sembra davvero innamorato della web influencer. Oggi però Irama ha voluto parlare a cuore aperto di Sanremo e non della sua Giulia, visto che sta facendo le prove all’Ariston, mostrando a tutti le sue emozioni. D’altra parte che cantante sarebbe se non riuscisse ad aprirsi coi suoi fan…

Sanremo 2019 cantanti, il messaggio di Irama ai follower

“Ho finito le prove di Sanremo – queste le sue parole ai follower di Instagram –, sono andate bene. A parte le cavolate, salire su quel palco è stato veramente un onore, una cosa incredibile… Poter suonare con l’orchestra, la fortuna di suonare con l’orchestra, e soprattutto poter portare questa canzone su quel palco per me è una cosa molto importante, è una cosa che ho scelto. So che ci siete per me e sono molto felice di questo. E manca poco a Sanremo, manca veramente poco… Wow!”. Un post carico di emozione dunque, quello del cantante, che in gara darà senza dubbio il meglio di sé, visto che finora tra il primo Sanremo a cui ha partecipato e Amici non ha mai deluso le aspettative di nessuno. Il fatto che tenga molto a questo brano ci fa pensare peraltro che si tratti di un pezzo davvero sentito.

Cantanti Sanremo 2019, Irama con Einar e Biondo dopo Amici

A Sanremo 2019 Irama sarà in compagnia: parteciperanno alla competizione infatti anche Einar, che ieri ha mostrato a tutti com’è cambiato per il Festival, e Biondo, che nonostante qualche problemino di salute canterà con Einar nella serata dei duetti. Chiaramente il vincitore di Amici sarà accompagnato anche da Giulia De Lellis: nonostante la polemica che ha coinvolto lei e Andrea Damante il loro rapporto va a gonfie vele e in un momento così bello ma stressante per Irama l’influencer non potrà che essere presente. Ormai il Festival è alle porte: canta come hai sempre fatto, Irama, e fallo con tutto te stesso per chi ha sempre creduto nella tua musica!