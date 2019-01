Einar Ortiz, ecco il look per Sanremo 2019: l’ex di Amici si prepara al Festival

Einar Ortiz a Sanremo 2019, il cantante scegli il look per il Festival

Einar Ortiz è uno dei cantanti di Sanremo 2019 e, come ogni bel cantante che si rispetti, necessita di arrivare esteticamente pronto sul palco dell’Ariston. Il Festival in effetti è una vetrina importantissima e il look può fare molto, per quanto poi alla fine sarà la canzone ad avere la meglio su tutto il resto. Oggi il cantante di Amici di Maria De Filippi ha voluto condividere coi suoi follower dei dubbi sul look da adottare sul palco dell’Ariston: riccio o liscio? Questa la sua domanda ai fan. Stando a quanto si vede nelle Instagram stories pare che abbia deciso subito: si è voluto fare liscio abbandonando il taglio riccio che pure ha portato per un bel po’ di tempo.

Sanremo 2019, Einar sceglie il capello liscio per la gara

Prima di scegliere il look Einar ha spiegato che “è un bellissimo anno e sono davvero contento”. In effetti il cantante si esibirà su uno dei palchi più importanti del mondo della musica, e peraltro nella serata dei duetti lo farà assieme a un suo vecchio amico, Biondo, recentemente chiacchieratissimo per aver parlato di alcuni problemi di salute. Se andate a vedere le sue Instagram stories noterete che Einar ha scelto capelli lisci e piastrati, sparati in aria, diciamo così, come già si è fatto vedere in altre circostanze. Nessuno stravolgimento insomma, anche se rispetto ai capelli ricci la differenza si vede eccome: secondo voi, come sta meglio? A nostro avviso, ha fatto un’ottima scelta.

Festival di Sanremo, Einar si prepara all’occasione più importante della sua carriera

Einar si sta preparando al meglio per il palco dell’Ariston stando sempre con la sua Valentina, della quale – come risulta dalle ultime news sul loro conto – è sempre più innamorato. L’ex cantante di Amici non crede ancora ai suoi occhi e siamo sicuri che sul palco l’emozione si farà sentire davvero, anche se assieme a lui ci sarà pure Irama. D’altra parte ci aveva già fatto capire il suo stato d’animo in un recente post su Instagram… Dite che riuscirà a controllare l’emozione? Chissà! Noi comunque gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo!