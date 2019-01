Einar Ortiz, momento bellissimo prima di Sanremo 2019: il cantante si sfoga

Einar Ortiz a Sanremo 2019, momento emozionante per il cantante di Amici di Maria De Filippi

La partecipazione di Einar Ortiz a Sanremo 2019 avrà senz’altro entusiasmato i fan che lo seguono da quando è stato ammesso ad Amici di Maria De Filippi. Ecco perché in molti saranno altrettanto entusiasti di sapere che il cantante, seppur con la sua timidezza e coi suoi modi di fare sempre discreti, non ha rinunciato ad aggiornare tutti anche in questo periodo così importante e ricco di impegni della sua carriera.

Sanremo 2019, Einar si prepara al meglio per conquistare l’Ariston

Poche ore fa ad esempio Einar ha raccontato a tutti di essere in viaggio per recarsi all’Ariston: “Sto andando a Sanremo per fare le prime prove all’Ariston”. Il tempo in effetti passa e siamo quasi arrivati al Festival della Musica Italiana che con la sua nuova edizione partirà il martedì 5 febbraio 2019: è tutt’altro che sorprendente dunque che Einar stia calcando quel palco. O meglio non lo è solo per la tempistica ma se pensate a dov’era il cantante circa un anno fa forse la sorpresa c’è, ed è grandissima.

Il futuro di Einar tra musica e amore

Continua alla grande anche la sua storia d’amore di cui abbiamo saputo tutti già ad Amici: gli ultimi gesti di Einar per la sua Valentina lo hanno fatto capire, e siamo davvero contenti che tutto stia andando per il verso giusto, visto che prima di Sanremo l’ex concorrente di Amici avrà bisogno senz’altro di tranquillità. Sta andando tutto molto bene insomma, come ai suoi colleghi del resto: nonostante l’annuncio della sua operazione anche Biondo continua a portare in tutta Italia la sua musica, e niente di diverso si può dire di Irama dopo le ultime news sul suo conto. Faranno il tifo per Einar a Sanremo? Ovviamente sì!