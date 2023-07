Sangiovanni volta pagina dopo Giulia? Chi starebbe frequentando

Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia Stabile, che ha fatto sognare i fan di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni starebbe riaprendo il suo cuore. Pare ci siano novità per quanto riguarda la vita sentimentale del giovane cantante, che sta continuando a ottenere successi con la sua carriera dopo la partecipazione al talent show di Canale 5. Secondo quanto svela Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come l’investigatore social, nella sua vita ci sarebbe già un’altra ragazza.

“Sangiovanni si starebbe frequentando con una sua follower appena conosciuta”, questo ciò che riporta in questi minuti l’esperto di gossip. Dunque, il cantante starebbe voltando pagina con una fan che lo segue su Instagram. Non si conosce, però, l’identità di questa ragazza. Intanto Rosica fa sapere che, al contrario, Giulia Stabile si sta dedicando solo al lavoro ed è single. Nei giorni scorsi si parlava di una presunta relazione tra la ballerina e Alessio Cavaliere, uno dei ballerini di Amici 22.

I due sono apparsi più volte insieme sui social, ma a quanto pare ci sarebbe solo una bellissima amicizia. Invece Sangiovanni sembra stia cercando di voltare pagina. Lui stesso, nei giorni scorsi, ha fatto notare di essere pronto ad accogliere un’altra persona nella sua vita. Confermando la fine della sua relazione con Giulia, Sangiovanni ha dichiarato che porterebbe alla fine del mondo una ragazza in grado di dargli la spinta giusta per scrivere musica.

Un chiaro segnale che da parte sua c’è effettivamente la volontà di andare avanti. D’altronde la relazione con la Stabile pare si sia conclusa già da diversi mesi. Nel frattempo, la ballerina non se la sta passando bene. Parlando ai fan Giulia ha ammesso che questo non è per niente un periodo semplice.

Inoltre, poco dopo, Raffaella Mennoia ha confermato che per la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi questi sono giorni complicati. Non si sa se il malumore di Giulia sia legato effettivamente alla fine della sua love story con Sangiovanni. Di sicuro l’addio al cantante può aver alimentato il suo malessere.

Ora non resta che attendere per scoprire se il cantante di Malibu renderà nota oppure no questa sua nuova presunta frequentazione. Va detto che l’ex allievo del talent show di Canale 5 non è mai stato propenso a parlare della sua vita privata pubblicamente.