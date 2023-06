Giulia Stabile, sono giorni duri: parla Raffaella Mennoia

L’autrice condivide una dedica per la ballerina di Amici di Maria De Filippi e parla di un periodo per nulla semplice

Per Giulia Stabile questo non è affatto un bel periodo. A confermarlo ci pensa Raffaella Mennoia, la quale su Instagram si lascia andare a una dedica per la ballerina di Amici di Maria De Filippi. L’ex allieva e vincitrice del talent show di Canale 5 fa ormai parte della grande famiglia della redazione che gestisce i programmi di ‘Queen Mary’. Rudy Zerbi, che è sempre al suo fianco, ha ammesso che rappresenta la figlia femmina che non ha mai avuto.

Raffaella Mennoia ha spesso dimostrato pubblicamente il bene che vuole a Giulia. Sono tutti rimasti colpiti dalla Stabile, anche Maria De Filippi, che l’ha tenuta con sé nei suoi programmi televisivi. Loro che stanno al suo fianco sanno bene come sta e Raffaella assicura che questo non è un bel periodo. L’autrice di Uomini e Donne commenta l’esibizione di Giulia a Love Mi, dove ha avuto modo anche di dare vita a una simpatica gag con Fedez.

Sul palco del concerto di Milano, organizzato dal rapper, la Stabile ha mostrato ancora una volta il suo grande talento. Precisamente si è esibita quando Fedez e Francesca Michelin hanno cantato Magnifico. A un certo punto, la ballerina ha fatto il suo ingresso sul palco, vestita di bianco, e ha deliziato tutti i suoi fan con la sua esibizione.

“Sei la numero uno sempre, ti adoro. Grazie Fedez”, ha inizialmente scritto Raffaella Mennoia con il suo profilo Instagram, commentando l’esibizione di Giulia a Love Mi. Dopo di che, ha condiviso un video in cui la ballerina le raccontava di avere ansia, ma di essere anche felice per questo balletto.

“Concentrati… mi farai morire, sei una Stella”, ha scritto ancora l’autrice. In queste ore, ecco che Raffaella torna a parlare dell’esibizione di ieri della Stabile al concerto di Milano organizzato da Fedez. Condividendo una foto che ritrae la ballerina sul palco, la Mennoia oggi scrive:

“So di essere esagerata con te, ma ogni volta che balli mi fai emozionare. Sono stati giorni duri, ma tu splendi anche quando vorresti solo piangere un po’. La danza salva e tu la omaggi con la tua luce. Brilla, ti voglio bene”

La stessa Giulia Stabile aveva parlato del periodo difficile che sta vivendo, attraverso il suo profilo Instagram. Una fase complicata quella che sta affrontando la ballerina, che comunque appare sempre allegra e sorridente. Probabilmente la sua tristezza deriva anche dalla fine della relazione con Sangiovanni.

“Per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”, ha di recente dichiarato Giulia. I fan sono rimasti delusi dalla rottura, ma continuano comunque a dare sostegno a entrambi, come fanno ormai da qualche anno.