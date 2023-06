Love Mi, c’è Giulia Stabile: colpaccio di Fedez, scena imbarazzante

Fedez ospita a Love Mi, il concerto organizzato da lui in Piazza Duomo a Milano, anche Giulia Stabile. La ballerina tanto amata di Amici di Maria De Filippi ballerà al super evento, che conta la presenza di ben 28 artisti, i quali si esibiscono sul palco a scopo benefico. Nella giornata di ieri sono state svolte le prove e Fedez ha dato vita a un simpatico video con Giulia Stabile, condiviso su Instagram. Così, il rapper ha annunciato che la vincitrice di Amici 20 sarà presente al concerto tanto atteso.

Un bel colpaccio quello del marito di Chiara Ferragni, che porta con sé sul palco uno dei volti più amati del momento nel mondo della musica e della danza. Da poco è giunta al capolinea la sua storia d’amore con Sangiovanni e Giulia si sta dedicando alle sue amicizie e alla sua carriera. Passo dopo passo, la Stabile si sta muovendo con successo tra gli impegni legati al talent show di Maria De Filippi e questo tipo di eventi.

Solo qualche giorno fa, il pubblico ha avuto modo di rivedere Giulia sul piccolo schermo con il concerto Full Out, sia nel ruolo di ballerina che come conduttrice. Molto probabilmente la Stabile a Love Mi sfrutterà il suo talento nella danza e sembra che, intanto, abbia conquistato Fedez con la sua allegria. Infatti, il rapper non ha perso tempo e, durante le prove di ieri, ha fatto sapere al pubblico di essere in sua compagnia, mostrandosi divertito.

I fan, dopo aver visto questo simpatico video, sono in visibilio. Sono felicissimi di poter vedere stasera in TV Giulia Stabile a Love Mi. Non si sa quando ballerà l’ex allieva di Amici, se farà parte di un corpo di ballo o si esibirà da sola. Non resta che attendere per scoprirlo!

Nel frattempo, Fedez in questo video rivela subito di dover mantenere le distanze dalla Stabile in quanto è sudato per via delle prove ed è consapevole di non emanare un buon odore. “Devo tenerla a debita distanza perché puzzo”, afferma il marito di Chiara Ferragni. Giulia si avvicina a lui per annusarlo e spiazza: “Confermo”.

È chiaro che Fedez non si aspettava di ricevere questa risposta. Il rapper si volta verso la ballerina e amareggiato si lascia andare a un “noooo!”. I due danno così vita a una simpatica scenetta, con tanto di momento imbarazzante. “Abbiamo preparato una sorpresa per voi, io ballo e lei canta”, ironizza il rapper per annunciare la presenza di Giulia. E i fan non vedono l’ora di scoprire cosa farà sul palco la ballerina.

Love Mi: cos’è e a che ora va in onda stasera

Love Mi va in onda stasera, martedì 27 giugno 2023, su Italia 1 dalle ore 19.00. Il pubblico potrà così assistere al concerto in Piazza Duomo a Milano organizzato da Fedez con i vari artisti presenti sul palco. I cantanti si esibiscono a scopo benefico e i fondi raccolti verranno devoluti all’associazione TOG, che ha come obiettivo quello di aiutare i bambini con problemi neurologici con la riabilitazione.