Rottura Giulia Stabile-Sangiovanni: reazione ‘esotica’ del cantante

Ieri sera, 25 giugno, su Rai 2 è andata in onda la prima puntata del TIM Summer Hits, l’evento musicale estivo targato Rai 2 condotto da Andrea Delogu e Nek. Sono stati tantissimi gli artisti che si sono esibiti davanti l’immensa folla di Piazza del Popolo: da Elodie e Marco Mengoni a Irama e Rkomi, fino a Emma e Tony Effe. Sul palco, poi, sono saliti anche Sangiovanni e Mr Rain che hanno cantato il loro nuovo singolo, intitolato “La fine del mondo”. Sangiovanni è stato recentemente al cento del gossip per la fine della storia con Giulia Stabile. A tal proposito, il cantante ha rivelato i suoi progetti per l’estate, che lo vedono sempre più lontano dalla vincitrice di Amici 20.

L’estate di Sangiovanni senza Giulia Stabile

Nel backstage del concerto, infatti, Sangiovanni e Mr Rain sono stati intervistati da Ema Stokholma, che si occupa di curare tutta la parte dietro le quinte dell’evento. La conduttrice radiofonica ha chiesto ai cantanti se avessero in piano delle vacanze in vista dell’estate. Mentre la voce di “Supereroi” ha detto che sarà impegnato tutti i mesi estivi con il tour, Sangiovanni, invece, ha svelato che andrà per due settimane in Giappone.

Dunque, un viaggio dall’altra parte del mondo, forse anche per staccare la spina dopo le recenti turbolenti vicende personali. Inoltre, l’ex allievo di Amici ha anche rivelato di essere tornato da poco in Italia dopo essere stato un mese a Los Angeles, dove si è alternato tra lavoro e relax. Sarà un’estate diversa per Giulia e Sangiovanni, che per la prima volta dopo anni saranno molto lontani. Anche la ballerina, infatti, aveva dichiarato di avere in progetto di andare a studiare danza negli Stati Uniti proprio durante questi mesi.

Nonostante i due non abbiano ancora confermato chiaramente la rottura, pare ormai certa la fine della loro storia d’amore, iniziata più di due anni fa all’interno della scuola di Amici. Dopo i rumors di crisi diffusosi verso aprile, la coppia non si è più mostrata insieme. Il tutto sarebbe stato poi confermato quando, in un’intervista di alcuni giorni fa, la Stabile ha finalmente risposto ad una domanda sul suo ex fidanzato, affermando semplicemente che è e sarà sempre il suo primo grande amore.