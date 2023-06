Giulia Stabile rompe il silenzio su Sangiovanni: è finita

Giulia Stabile e Sangiovanni sono in crisi, anzi si sono lasciati: i rumors che vogliono la coppia scoppiata, nelle ultime settimane, si sono fatti tambureggianti. Motivo? Sono ormai mesi che i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi non appaiono assieme, dimostrando sui social di condurre vite separate. Nel lasso di tempo in cui sono corse le voci di rottura i diretti interessati non hanno detto una parola, tenendo le bocche cucitissime. Ora è Giulia Stabile a rompere il silenzio, in una intervista rilasciata al magazine Grazia. La danzatrice, di fatto, ha confermato che la love story è giunta al capolinea

“Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”. Questa la dichiarazione della ballerina. Non una conferma netta che la relazione con il cantante sia giunta al termine, ma leggendo tra le righe non si può che interpretare la sua esternazione come una comprova che la storia sentimentale abbia esaurito il suo percorso.

Non è infatti difficile parafrasare le parole della Stabile: punto uno, non ha smentito le voci di rottura; punto due, parla praticamente al passato di un mitico primo amore, senza fare alcun accenno al presente e al futuro. D’altra parte che qualcosa non andasse lo si è compreso da tempo. Sangiovanni negli ultimi mesi si è impegnato su nuovi progetti musicali, rimandendo quasi sempre a Milano. Giulia vive in pianta stabile a Roma dove in diversi frangenti si è ritratta in compagnia di amici. Del fidanzato, forse è ormai il caso di parlare di ex, non c’è stata traccia.

Un’altra ipotesi è che ci sia in atto una profonda crisi ma che non sia ancora stata presa, da parte del cantante e della ballerina, una decisione definitiva. Pochi dubbi comunque che la love story abbia subito una secca battuta d’arresto. Love story nata negli studi di Amici di Maria De Filippi, quando entrambi i piccioncini erano allievi in attesa di spiccare il volo. In questi anni la relazione è stata supportata da molti fan. Quegli stessi fan che continuano a sperare che in qualche modo l’amore possa ridecollare.