Si fanno sempre più tambureggianti e insistenti le voci che vogliono Sangiovanni e Giulia Stabile in profonda crisi. La coppia è sbocciata ad Amici di Maria De Filippi. Un amore puro e spontaneo che ha avuto il sostegno di migliaia di fan. Qualcosa, però, pare essersi rotto di recente. Ad affermarlo è anche Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram in qualità di “Investigatore Social”. Nelle scorse ore Rosica ha avallato l’indiscrezione relativa al fatto che il legame sentimentale tra il cantante e la danzatrice satrebbe attraversando una burrasca. “Sarebbe in forte crisi… non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali“, ha specificato il gossipparo che ha sottolineato di avere avuto notizie fondate su quanto riferito.

Il retroscena, che è opportuno rimarcare che è in attesa di trovare conferme o smentite, non arriva come un fulmine a ciel sereno. Da mesi ormai la ballerina e il musicista non si mostrano più assieme. Da quando la love story è decollata i due sono stati sempre riservati ma in svariate occasioni e a cadenza piuttosto regolare si sono scambiati gesti reciproci via social oltre a condividere dei momenti teneri assieme. Da tempo tutto tace. E, altra cosa, né ‘Sangio’ né la ballerina hanno smentito le voci di crisi che circolano da settimane.

Quel che si sa è che i due sono piuttosto distanti anche dal punto di vista geografico: il cantante di base è a Milano mentre Giulia passa la maggior parte del tempo a Roma per via degli impegni professionali. Come è noto quest’anno è stata arruolata nel cast fisso sia di Tu si que vales sia di Amici di Maria De Filippi, due programmi in cui viene richiesta una presenza fissa nella Capitale in quanto è a Roma che vengono registrati.

C’è dell’altro: di recente la Stabile si è mostrata in diverse occasioni in compagnia di amici, tra cui Sebastian (altra vecchia conoscenza del popolare talent show di canto e ballo). Il gossip ha ricamato un po’ sulla vicenda. Al di là dei ricami, si sa che i due condividono un legame amichevole. Il punto è che di Sangiovanni non c’è traccia. Per la coppia è, probabilmente, l’ora più buia, l’addio sarebbe a un passo.