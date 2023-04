Giulia Stabile, esplode il gossip su ex di Amici: Sangiovanni sparito

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Questa è la domanda che attanaglia i fan della coppia da mesi. Da tempo, infatti, si vocifera di una presunta rottura tra i due ex allievi di Amici, data la loro assenza dai social e non. Tuttavia, la ballerina aveva smentito il tutto con un commento su Tiktok alquanto stizzito, chiedendo inoltre di rispettare la loro privacy. Ma, nonostante ciò, i due continuano a non mostrarsi insieme, indi per cui il gossip non accenna a placarsi. Inoltre, a far aumentare ulteriormente le voci di crisi, ci ha pensato un video condiviso dalla Stabile oggi 28 aprile insieme ad un noto ballerino del talent show di Maria De Filippi.

Giulia ha pubblicato varie storie oggi sul suo profilo Instagram, condividendo con i suoi seguaci diversi momenti della giornata passata al mare insieme ai suoi amici, nonché compagni del corpo di ballo del Serale di “Amici”. Tra questi, l’ex velina Talisa e il ballerino Sebastian Melo Taveira, il quale, dopo aver partecipato nel 2016 al programma, da anni ne è diventato ballerino professionista. Ed è stata proprio una clip tra i due a far impazzire il web, in cui si può vedere la Stabile in braccio sulle spalle di Sebastian.

Nel filmato, i due sono apparsi molto complici e sorridenti e, per questo, molti hanno cominciato ad insinuare che possa esserci un flirt in corso. Il dubbio nasce anche dai precedenti esistenti tra loro: quando Giulia entrò nella Scuola di Amici, infatti, dichiarò subito di avere una cotta per Sebastian, che ai tempi faceva già parte dei professionisti. Insieme erano stati protagonisti di alcune gag divertenti, ma, poco dopo, la 20enne iniziò la storia che tutti conosciamo con Sangiovanni. L’anno dopo, i ballerini si sono ritrovati a lavorare insieme nel programma, instaurando una bella amicizia.

Secondo molti utenti di Twitter, però, quest’amicizia potrebbe star trasformandosi in qualcosa di più, il che spiegherebbe anche l’apparente assenza di Sangiovanni nella vita di Giulia negli ultimi mesi. Naturalmente, queste rimangono solamente supposizioni e, per ora, la conduttrice di “Tu si que vales” e Sebastian non hanno confermato in alcun modo i rumors. Insomma, non resta che attendere per scoprire la verità su cosa stia realmente accadendo tra la coppia rinominata ‘Sangiulia‘.