Giulia Stabile è un fiume in piena. La ballerina si è recentemente sfogata sui social a seguito di giorni in cui la sua relazione con il cantante Sangiovanni è stata al centro del gossip. Dopo aver pubblicato un video in cui balla sul suo profilo “TikTok“, Giulia è stata invasa di commenti da utenti curiosi di sapere se la storia con il fidanzato andasse ancora avanti o se fosse giunta ufficialmente al capolinea. Come mai tutta questa preoccupazione? Da settimane hanno cominciato a circolare voci di rottura tra i due ex allievi di “Amici”. A far nascere il dubbio è stata sia l’assenza social dei due (che non si mostrano insieme da parecchie settimane) sia un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano secondo la quale la coppia avrebbe smesso di vedersi. Ebbene, la 20enne italo – catalana ha deciso di rompere il silenzio e chiarire una volte per tutte la situazione.

Oggi 5 aprile Giulia ha voluto rispondere ad uno dei migliaia di commenti apparsi sotto il filmato pubblicato su “TikTok”, in cui si muove sulle note della nuova canzone di Elettra Lamborghini e Boro Boro, “Delincuente”. “È ancora fidanzata con Sangio?”, ha chiesto un utente. Al che, la Stabile ha risposto piccata: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. Una replica netta e inaspettata dalla romana, che non è solita rispondere a commenti indesiderati o reagire in maniera così dura. A quanto pare, questa nuova fake news le avrebbe fatto perdere proprio la pazienza.

Giulia e Sangiovanni: come procede la relazione

Dunque, è ufficiale: Giulia e Sangiovanni stanno ancora insieme. In questi due anni da fidanzati, si è parlato spesso di separazione tra loro. Ogni qual volta non pubblicano qualche foto insieme, i fan vanno subito in allerta. Tuttavia, pare proprio che non ci sia alcun problema tra di loro. Entrambi conducono delle vite molto impegnate e sono concentrati sulle rispettive carriere: lei lavora tutti i giorni ad “Amici“, mentre lui sarebbe impegnato nella stesura del nuovo album. Per questo, il prolungato silenzio potrebbe essere dovuto al fatto che il tempo da passare sarebbe limitato. Oppure, semplicemente, condividere i loro momenti privati su Instagram o altri social network non sarebbe tra le loro priorità. Insomma, i fan dei “Sangiulia” possono stare tranquilli: nessuna burrasca tra la coppia.