Giulia Stabile ha svelato un’importante novità lavorativa ai suoi numerosi fan. In delle storie pubblicate oggi 2 aprile sul suo profilo Instagram, la ballerina di “Amici” ha annunciato che presto collaborerà con uno dei professori storici del talent show di Canale 5, ovvero Kledi Kadiu. La 20enne italo-catalana terrà presto una Masterclass a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, durante un evento dedicato all’etoile Carla Fracci. “Ci troveremo tutti in sala insieme, vi giuro che ci divertiremo. Spero di potervi lasciare qualcosa, sarà una di voi che prenderà in mano la situazione”, ha detto.

Il volto di “Tu si que vales” ha confessato di aver tenuto in attesa Kledi in attesa per ben un mese, poiché indecisa se accettare o meno la sua proposta. Il motivo? La Stabile ha detto di aver avuto paura di non essere all’altezza di tenere uno stage per tante persone e di poter mancare di rispetto ad insegnanti con più esperienza di lei. Infine, però, ha voluto correre il rischio e presto sarà al timone di una classe per giovani danzatori dai 13 anni in poi. Inoltre, non è la prima volta che Giulia e Kledi collaborano. Circa un anno fa, infatti, la vincitrice di “Amici 20” fu la protagonista dello show del coreografo e della collega Silvia Frecchiami in memoria sempre della compianta Carla Fracci.

Kledi: il mio rapporto con Maria De Filippi

Kledi ha approfittato della domenica delle Palme per rispondere ad alcune curiosità dei suoi seguaci. Il ballerino ha aperto il box delle domande su Instagram e ha parlato anche del rapporto con Maria De Filippi. I due hanno lavorato insieme tanti anni, prima che il coreografo lasciasse il suo ruolo di professore ad “Amici“. Nonostante non faccia più parte della trasmissione, l’albanese ha descritto gli anni passati nel talent show come “l’esperienza lavorativa più bella mai fatta”. Kledi ha poi risposto ad un quesito di un utente specificando di avere ancora un ottimo rapporto con la conduttrice, la quale conosce dal 2000, dunque da ben 23 anni. Inoltre, un follower gli ha ricordato degli anni in cui ballava insieme a ‘Queen Mary’ durante le puntate di “C’è posta per te”, esperienza che Kledi ricorda come bellissima.