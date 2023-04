Samuele Segreto, in arte Samu, è fuori da Amici di Maria De Filippi. Nel corso della puntata del Serale di sabato 1 aprile, il ballerino ha dovuto abbandonare il talent show di Canale Cinque. Nell’edizione in corso del programma è stato uno dei protagonisti, facendo incetta di complimenti arrivati anche da fior fior di professionisti del mondo della danza. Ad esempio su di lui aveva posato gli occhi David Parsons, direttore della prestigiosa compagnia di New York. La medesima che ha reso una star un altro volto noto sbocciato ad Amici, vale a dire Elena D’Amario. Il giovane siciliano ha anche già alle spalle esperienze lavorative importanti. Di recente ha infatti avuto l’onore di esibirsi a un concerto di Achille Lauro.

Alla luce dei sopracitati presupposti, molti hanno creduto che Samu avesse tutte le carte in regola per arrivare per lo meno in semifinale ad Amici. Tanti hanno scommesso che avrebbe raggiunto addirittura la finale. E invece il suo percorso si è interrotto molto prima, con i tre giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè che gli hanno preferito Ramon Agnelli e Wax. L’addio al programma di Segreto ha così innescato diverse reazioni. Sono stati diversi i professionisti orbitanti attorno alla trasmissione e no che si sono stretti attorno al giovane danzatore con messaggi stimolanti per il futuro.

“Sei un ragazzo davvero puro, leale e buono – il pensiero di Arisa in una Story Instagram -. Ti auguro tutto quello che di più bello la vita potrà darti. Un abbraccio grande, credi sempre in te, non ti fermare mai. Ti voglio davvero tanto bene. A presto”. Anche Emanuel Lo ha speso parole al miele: “Le tue parole in uscita sono state bellissime e sincere, come il tuo percorso. Love bro, in bocca al lupo. Noi ci vediamo fuori”.

“Ed eccoci qua, poco prima del finale di puntata. Stanchi ma ancora carichi! Purtroppo, però, questa sera salutiamo Samu. Mi dispiace profondamente perché era uno dei miei preferiti in assoluto. Esce comunque dal Serale con onore. Resta come sei: farai tanta strada”, il commento di Lorella Cuccarini.

Dopo l’uscita del siciliano dalla scuola più popolare d’Italia, si è espresso anche Beppe Fiorello. Samu ha lavorato con l’attore di recente: in questi giorni è infatti al suo debutto sul grande schermo con Stranizza d’amuri, film diretto proprio da Fiorello: “Che gioia rivederti Samu! Tu non puoi capire quanta gente ti sta applaudendo nei cinema, ti porterò a farti ascoltare e vedere l’affetto che ti stanno riservando! Bentornato!”.

Un pensiero intenso a Samu lo ha dedicato anche l’amico Paky: “Che brutto, è molto brutto…. soprattutto viverlo da casa. Inutile dirti che sei importantissimo per me, sei stato e lo sarai per sempre. Non dimenticherò mai ciò che abbiamo fatto, i discorsi fatti e la crescita vissuta insieme.. Fratello mio sei il mio vincitore, non parlo solo in termini di bravura, tu sei stato in grado di affrontare ciò che nessuno può fare. Ti voglio un mondo di bene fratello mio. E ti confesso che sei l’artista più artista che abbia mai conosciuto”.

“Rimani vincente in tutto ciò che fai”, l’omaggio di Niveo. “Immenso”, l’eco di Giulia Stabile. Ora a Samu non resta che spiccare il volo.