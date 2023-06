Amici – Full Out, tensioni tra Wax e Maddalena: cos’è successo

By

Martedì, 20 giugno, su Italia 1 è andato in onda “Amici-Full Out“, il concerto con protagonisti gli allievi dell’ultima edizione di Amici. L’evento è stato registrato diversi giorni presso l’Ippodromo delle Capannelle come parte del Rock in Roma. Alla conduzione del concerto, la iena Nicolò De Devitiis e la ballerina Isobel Kinnear, reduce dal quarto posto durante la finale del talent show. Al loro fianco, poi, anche Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 nonché ballerina professionista nel programma da ormai 2 anni. Lo spettacolo ha visto riunirsi tutti i ragazzi di Amici 22, peccato che tra due di loro qualcosa sembra essersi rotto proprio dopo l’evento: stiamo parlando di Wax e Maddalena.

Sul palco, allestito per l’occasione con tutti i banchi presenti nello studio di Amici, sono saliti diversi allievi di Amici 22: Aaron, Angelina , Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali, Wax, Alessio, Gianmarco, Maddalena, Megan, Ramon, Samu e ovviamente il vincitore Mattia Zenzola. Ognuno di loro si è esibito con i pezzi più significativi portati durante il percorso nel programma, con grande entusiasmo del pubblico. Ebbene, questo clima di festa, però, pare essere finito rapidamente dopo il concerto, almeno per due dei protagonisti.

Subito dopo lo spettacolo, infatti, Wax ha improvvisamente smesso di seguire Maddalena su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato ai fan, i quali hanno iniziato a fare diverse teorie su cosa potesse essere successo tra i due. Il cantante e la ballerina avevano stretto un buon rapporto durante i mesi trascorsi in Casetta, anche se, a ridosso della fine, sembrava si fossero allontanati, tanto da avere anche un forte scontro. Ma, non è finita qui. Ad alimentare le voci di possibili attriti tra i due, è arrivata anche una segnalazione di una fan presente all’instore di Wax.

Wax ha presentato oggi, 20 giugno, il suo primo disco durante un instore tenutosi presso il centro commerciale Campania, a Marcianise, in provincia di Caserta. All’incontro, erano presenti numerosissimi fan, che non vedevano l’ora d’incontrare il loro beniamino. A quanto pare, però, un cartellone portato da uno di loro non sarebbe stato affatto gradito dal cantante. Una testimone, infatti, ha riportato su Twitter che l’ex allievo di Amici avrebbe addirittura strappato uno striscione con una foto di lui e Maddalena.

Un gesto alquanto forte, che confermerebbe la lite con la ballerina. Ad ogni modo, è necessario specificare che si tratta solamente di un’indiscrezione, dato che non è stata fornita alcuna prova certa dell’accaduto e non si sa se la cosa sia effettivamente successa. Bisognerà attendere per scoprire altri dettagli riguardo questa presunta diatriba tra i ragazzi di Amici.