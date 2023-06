Amici, “Wax invidioso di Aaron”: il retroscena sul Concerto Full Out

Il cantante di Anni 70 finisce in una bufera per via dell’atteggiamento tenuto durante un’esibizione di Aaron all’evento

Cos’è successo tra Wax e Aaron dopo Amici di Maria De Filippi? Certo tra loro non è mai nata una grande amicizia, ma c’è da dire che nelle ultime settimane i due cantanti sembravano aver trovato un punto di incontro. Più volte Aaron ha tentato di avere un avvicinamento con Wax e, allo stesso tempo, non sono mancati gli scontri all’interno della Casetta. Ora è stato notato un dettaglio particolare nel corso del Concerto Full Out al Rock in Roma, l’evento che ha ospitato gran parte degli ex allievi di questa 22esima edizione.

Hanno avuto la possibilità, così, di ritrovarsi di nuovo a condividere il palco. Questo vale anche per chi non è riuscito ad approdare al Serale, come Rita, Niveo e Tommy Dali. E, ovviamente, hanno preso parte all’evento tutti coloro che hanno affrontato la fase legata alla prima serata del sabato di Canale 5. E tra questi non potevano di certo mancare due volti protagonisti dell’intera edizione, ovvero Aaron e Wax. Per motivazioni differenti, i due ex allievi sono entrati nel cuore del pubblico, ma pare non abbiano più trovato un punto di incontro.

Addirittura da parte di Wax ci sarebbe una certa diffidenza nei confronti di Aaron dopo Amici 22. Ciò si evince da un video che sta facendo il giro del web in queste ore. Scendendo nel dettaglio, con questo filmato è possibile assistere a una parte dell’esibizione di Aaron al Concerto Full Out a Roma, che ha visto alla conduzione anche Isobel. In quel momento tutti sono apparsi entusiasti e sprizzanti, chi in un modo, chi nell’altro.

C’è chi ha cantato dal proprio banco insieme ad Aron e chi, invece, ha semplicemente tenuto con lui il tempo. Al contrario, da parte di Wax nessuna mossa. Il cantante di Anni 70 è rimasto per tutto il tempo immobile. Non si tratta di un suo modo di vivere le esibizioni degli altri. Infatti, quando gli altri suoi ex compagni d’avventura si sono esibiti non ha trattenuto la sua felicità.

In altri video è possibile vedere Wax scatenarsi sulle note dei brani degli suoi colleghi. Pare abbia esultato per tutti, tranne che per Aaron. Quando quest’ultimo ha concluso con la sua esibizione, molti dei suoi ex compagni si sono alzati in piedi e, chi è rimasto seduto, ha almeno applaudito. Invece, Wax si è alzato in piedi ed è apparso in questo video abbastanza scocciato.

Potrebbe comunque trattarsi di un fraintendimento. Magari proprio in quel momento Wax potrebbe essersi infastidito per qualcosa che non riguarda Aaron, tanto che alla fine si è anche alzato in piedi. Ma i fan sono convinti che il suo sia stato un comportamento poco carino nei confronti del collega, che avrebbe dovuto evitare.

C’è chi lo accusa di essere “invidioso” di Aaron. Altri lo esortano a crescere e a iniziare ad avere dei comportamenti più maturi. Non si sa cosa sia realmente accaduto e per quale motivo Wax abbia reagito così. Dunque, queste sono solo supposizioni, anche se il video sembra parlare chiaro. Sta di fatto che molti telespettatori hanno spesso rimproverato Wax per il comportamento tenuto con Aaron in Casetta.