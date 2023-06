Amici, Isobel diventa conduttrice: le reazioni dei suoi ex compagni

La ballerina australiana rivestirà il ruolo di presentatrice a fianco di Nicolò De Devitiis: ecco come hanno reagito gli altri ex allievi

Isobel Kinnear presenterà con Nicolò De Devitiis Amici Full Out l’11 giugno 2023. La ballerina australiana ad Amici 22 non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare un volto della televisione. In particolare, l’ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha più volte fatto notare di essere una grande ammiratrice di Lorella Cuccarini e di voler seguire le sue orme. Ha dimostrato già il suo talento come ballerina nello studio di Canale 5, preparando più coreografie in modo sempre impeccabile.

Oltre questo, nel corso della finale di Amici Isobel ha dimostrato di avere anche talento come attrice di musical. Infatti ha cantato, recitato e ballato in un’esibizione che ha confermato la sua bravura. Ora alla ballerina australiana tocca cimentarsi nel ruolo di presentatrice e lo farà ancora a fianco dei suoi ex compagni. L’11 giugno 2023 ci sarà Amici Full Out, un evento tanto atteso da parte dei fan, che non vedono l’ora di vedere cantanti e ballerini di nuovo insieme tutti sullo stesso palco.

L’appuntamento è fissato alle ore 21.00 al Rock In Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle. Il profilo Instagram ufficiale del talent show di Canale 5 ha condiviso nelle scorse ore il video di presentazione dell’atteso evento che vedrà coinvolti, come già anticipato, cantanti e ballerini. Entrando nel dettaglio canteranno al Full Out Live Aaron, Angelina Mango, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Tommy Dali e Wax.

Per quanto riguarda i ballerini si esibiranno sul palco in diretta, ci saranno Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Ramon e Samu. I fan che hanno intenzione di partecipare all’evento possono recarsi sul sito ufficiale di Witty TV. Una grande occasione, questa, per rivedere i protagonisti della 22esima edizione di Amici di nuovo insieme.

Ma questa rappresenta anche un’opportunità per scoprire Isobel come conduttrice di Full Out a Roma. Nel simpatico video che fa da presentazione all’evento, è possibile vedere Nicolò De Devitiis recarsi in una sala della Scuola di Canale 5. Qui l’inviato de Le Iene trova la ballerina australiana: “Isobel ma sei pronta? Dobbiamo andare, ma ci sei? Presentiamo insieme con i ragazzi di Amici!”.

Inizialmente, in modo ironico, l’ex allieva di Alessandra Celentano appare confusa, come se non sapesse nulla al riguardo. Poi sorridendo dà il suo ok: “Ci siamo daje!”. Nei giorni scorsi, Isobel si è svelata in una nuova intervista, nella quale ha raccontato alcuni retroscena su Maria De Filippi. Proprio ‘Queen Mary’ potrebbe aver consigliato di scegliere lei come conduttrice da affiancare a De Devitiis, essendo a conoscenza del suo sogno di lavorare nel mondo della televisione.

Amici 22: Isobel e Nicolò De Devitiis presentatori di Full Out a Roma

Le prime reazioni per questa inedita coppia sono tutte positive. A commentare l’annuncio ci pensano anche gli ex compagni di Isobel, i quali saranno presenti all’evento per esibirsi. Angelina Mango scrive: “Impazzisco”. Invece, Giovanni Cricca condivide una serie di emoji da innamorato. Alcuni fan, con ironia, gli danno del “sottone” e lui scherzando risponde così: “Ma che dici! Io sono contento perché c’è Nicolò”.

D’altronde Cricca dopo la sua partecipazione al Serale ha palesato la sua intenzione di riprovare a rimettere su la sua storia con Isobel. Gianmarco Pretelli, intanto, si dice entusiasta per la presenza di Nicolò De Devitiis: “Grandissimo, io sono un tuo grande fan”. Ramon Agnelli appare emozionato per la sua amica e collega: “Raga ma Isobel che presenta? Sto volando”.

E ancora, commenta Piccolo G con una risata, seguito da Alessio Cavaliere, il quale riprende la risposta che Isobel dà a Nicolò nel video: “Daje”. Samu Segreto condivide una serie di emoticon che ridono e un cuore. Invece, Federica Andreani dimostra di essere carica per l’evento: “Non vedo l’ora”. Infine, Maddalena Svevi commenta così la presenza di Isobel come conduttrice: “Volo”.