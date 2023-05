Giovanni Cricca dopo Amici di Maria De Filippi si svela in una nuova intervista per SuperGuidaTv. Si tratta di uno degli allievi di questa 22esima edizione che più fatto parlare. Proprio con il suo ritorno in casetta si è assistito a un fatto mai accaduto prima nel talent show di Canale 5. Infatti, dopo l’eliminazione, Cricca è rientrato nella Scuola, arrivando sino al Serale. Oggi il cantante di Australia fa le sue prime considerazioni dopo la conclusione del programma arrivata con la vittoria di Mattia Zenzola. L’ex allievo torna a parlare della sua love story con Isobel, di Maria De Filippi e Sanremo.

Per Cricca questo è un periodo “un po’ frastornato”, in quanto è passato dal vivere all’interno della casetta a tornare a riprendere la vita di tutti i giorni. Le persone oggi lo fermano per strada ed è normale che all’inizio sia tutto strano. Sta lavorando molto, tanto che è quasi sempre in studio a registrare nuove canzoni. Grato del percorso che ha fatto nel talent show, alterna momenti di felicità ad altri di malinconia. A Sidney, ha sviluppato la sua passione per la musica, inizialmente per gioco.

Sembra una strana casualità, ma una ragazzina in Australia che gli piaceva si era iscritta al coro e così decise di seguirla in questa esperienza. “Non è che mi piaceva più di tanto la musica, mi ero iscritto per lei”, racconta Cricca dopo Amici 22. Da quel momento non ha più smesso di inseguire il suo sogno, prendendo lezioni di canto e di pianoforte. Tornato in Italia, è andato avanti con questo percorso.

Nel 2021 è arrivata per lui l’occasione di prendere parte alle selezioni di Area Sanremo, dove è anche arrivato tra i finalisti. Dopo di che, nel 2022 ha partecipato a Deejay Ostage, per poi finire nel talent di Canale 5. Oggi Cricca sogna il palco del Festival di Sanremo. Per lui sarebbe come realizzare un grande sogno:

“Ci proverò in tutti i modi. Spero di poter gareggiare, almeno darò il massimo per esserci. Non sarà facile, però almeno uno ci spera”

Cricca e Isobel dopo Amici 22: il cantante svela cosa ha intenzione di fare

Ed ecco che Cricca torna a parlare di Isobel, con cui nella Scuola di Maria De Filippi ha trovato l’amore. A unirli è proprio l’Australia, ma la relazione amorosa è durata poco. Per loro è stato difficile trovare una soluzione per mandare avanti la storia, in quanto dovevano essere concentrati su altro. Giovanni ammette di voler provare a far riscattare la scintilla:

“Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori. Lei adesso ha vinto tre proposte di lavoro importanti. Vediamo, è una persona incredibile, speciale, buona, fantastica: sarà che la vedo con gli occhi dell’amore”

Infatti, arrivata quarta nella finale di Amici 22, Isobel ha ricevuto più proposte lavorative, che la terranno impegnata in giro per il mondo per diverso tempo. Riavvolgendo il nastro di qualche mese, Cricca ricorda la fase in cui in cui è stato eliminato e poi è rientrato in gioco. Un momento inatteso, in cui non si aspettava di uscire dalla Scuola di Canale 5 poiché le cose stavano procedendo bene per lui.

Non si sentiva pronto a fare ritorno a casa e la settimana che ha trascorso lontano dal talent è stata un po’ traumatico.

“Ero certo di poter trascorrere altri mesi ad Amici, non riuscivo a dormire la notte perché pensavo sempre a quello. Poi c’era comunque anche il fatto che era appena nata la storia con Isobel, quindi dover uscire mi ha fatto male. Quando sono rientrato ero contentissimo, era una cosa unica”

Cricca dice la sua anche sulla vittoria di Mattia Zenzola, definendolo “un’eccellenza nel suo campo”. Chiaramente il cantante faceva il tifo per Isobel, ma è comunque contento di aver visto il ballerino di latino americano alzare l’ambita coppa. Crede che Mattia abbia fatto “il doppio del lavoro rispetto agli altri”, avendo partecipato per due edizioni consecutive del programma.

Invece Angelina Mango, che oggi ha parlato della sua esperienza nel talent, ha ottenuto il premio della critica, quello della radio, il secondo posto e anche la categoria canto. Pertanto, Cricca crede che il risultato finale sia stato giusto, in quanto “ognuno ha avuto il suo”.

Amici 22, Cricca e il rapporto con Maria De Filippi

Tanti i momenti vissuti da Cricca nel talent, da quelli più belli a quelli più difficili. Quello più complicato è arrivato prima del Serale. Questo perché il suo terzo inedito, Australia, non aveva ricevuto pareri positivi, sia dal giudice che da Rudy Zerbi. Persino la sua insegnante Lorella Cuccarini gli aveva fatto confessato che non le piaceva molto.

Così si è ritrovato a prendere una decisione: cambiare il suo pezzo, entrando in crisi. Per tale motivo, si è buttato giù. Tra i momenti più belli c’è quello in cui ha visto il suo videoclip: “Un momento indimenticabile”. Non solo, porta con sé tutti i momenti condivisi con gli altri ex allievi, che si erano commossi per l’uscita del suo videoclip.

Per quanto riguarda il ruolo che ha avuto Maria De Filippi nel suo percorso, Cricca non riesce a pensare a un unico aneddoto:

“A trovarne uno solo. Maria è una persona fantastica e vivendola capisci il perché. Io ero una persona che piangeva sempre come si è visto, poi c’era la storia con Isobel in mezzo, vari fattori che mi facevano vivere delle emozioni strane. Maria è sempre stata lì. Un suo abbraccio, una sua battuta, una pacca sulla spalla. Maria era un po’ tutto: materna e amica, tutto”

Ora Cricca si prepara a vivere “una bellissima estate”, lavorando sodo per realizzare i suoi sogni. In particolare, sta attendendo l’uscita del disco con il brano Australia. Dopo di che, spera di avere altre occasioni per poter cantare.