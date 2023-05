Angelina Mango ad Amici di Maria De Filippi non ha vissuto il suo percorso sempre in totale serenità. La stessa cantante, arrivata seconda in finale, ne parla a cuore aperto in una nuova intervista a Vanity Fair. Direttamente nello studio di registrazione Massive Arts, la figlia di Mango e Laura Valente ammette di aver provato molta paura prima di prendere parte al talent show di Canale 5. Infatti, quando ha trovato il coraggio di iscriversi al programma le tremavano le gambe.

“Mi sono comparsi tanti dolori psicosomatici e, poco dopo, mi è salita anche la febbre”, spiega la talentuosa Angelina. Proprio per la sua mancata vittoria sono nate delle polemiche di fronte al trionfo di Mattia Zenzola. Ma nonostante non abbia conquistato il primo posto, la giovane Mango sembra avere un futuro roseo di fronte a sé nel mondo della musica. D’altronde quasi tutte le vittorie nei programmi televisivi possono generare polemiche da parte di coloro che avrebbero voluto un altro vincitore.

Oggi Angelina dopo Amici 22 appare abbastanza serena. Infatti, lei stessa ammette che proprio durante la finale si é sentita fiera di sé come non le accadeva da tanto. Proprio grazie a questa esperienza ha capito che bisogna viversi le cose e godersele. E il titolo Voglia di vivere rappresenta totalmente questo concetto. L’ottimismo non fa parte della cantante, che invece parte sempre ad aspettative basse per paura di essere delusa. Questo perché nella vita si è ritrovata, come tutti, di fronte a “delle sorprese non positive”.

Pertanto, si sforza di essere ottimista. La più grande fragilità di Angelina riguarda l’autostima, che ha generato a sua volta problemi con l’ansia. Queste sue difficoltà sarebbero nate da alcuni traumi che la cantante di Mani Vuote ha purtroppo subìto. Da figlia d’arte, la giovane Mango ha sempre vissuto nel mondo della musica, ma quando ha finito la scuola ha ritenuto necessario essere una cantautrice per lavoro e non solo per passione.

In passato aveva pensato più volte di partecipare ad Amici di Maria De Filippi e alcune etichette le avevano proposto di farlo. Ma per paura diceva sempre di no. La scorsa estate ha fatto un tour con i suoi compagni e c’è stato un momento in cui si è sentita crollare: “Ero in macchina e piangevo”. Pensava addirittura di andare negli Stati Uniti per trovare “qualcosa di concreto” in ciò che stava facendo.

“Nel momento iniziale si ha sempre la sensazione di fare dei buchi nell’acqua, e questo mi ha portato a un sacco di scleri”, confessa oggi Angelina Mango. Proprio dopo questi momenti ha deciso di iscriversi su Witty, sebbene fosse terrorizzata. A questo punto, la cantante svela le paure legate al peso del suo cognome:

“Non posso dire di essermela vissuta sempre con serenità all’interno della scuola, anche se fin da piccola ho cercato di non vedere le cose che mi danno fastidio. Ricordo che, al momento del provino di Amici e al Concerto del Primo Maggio, sentivo tanta pressione per via del cognome, ma forse è stato anche uno stimolo per dare ancora di più”

E il trauma più grande è stato la morte di suo padre, di cui ha già parlato nel talent show di fronte alle telecamere. La musica purtroppo non ha reso il dolore più gestibile. Nonostante questo, attraverso la sua passione riesce a raccontarlo e così a guardarlo in faccia: “Senza la musica avrei compresso troppe cose nella mia testa e forse sarei scoppiata”.