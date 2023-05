Amici, trionfo di Mattia: pioggia di polemiche, la reazione di Todaro

By

Raimondo Todaro è intervenuto per mettere a tacere le polemiche che si sono create circa alla vittoria dell’allievo Mattia Zenzola

Poche ore fa si è conclusa l’edizione di quest’anno di Amici che, come tutti ormai sapranno, ha visto la vittoria del ballerino Mattia Zenzola. Com’è facile immaginare non sono mancate le polemiche dei sostenitori di Angelina e Isobel, che avevano sin da subito previsto la vittoria di una delle due allieve. Il trionfo di Mattia però, per tutti coloro che conoscono bene i meccanismi del programma di Canale 5 e hanno seguito tutto l’anno Amici, era scontato: il giovane ballerino si è sin da subito mostrato televisivamente perfetto e vantava il fandom più forte rispetto a tutti gli altri finalisti.

Le polemiche quindi si sono concentrate proprio su questo: secondo molti la decisione di avvalersi unicamente del televoto ha in qualche modo favorito Mattia e danneggiato Angelina e Isobel. Nel dopo puntata, a difendere il giovane ballerino, è intervenuto uno dei suoi due tutor, Raimondo Todaro, con un post sul suo profilo di Instagram.

Il post di Raimondo Todaro

Ieri sera, al temine della puntata di Amici Raimondo Todaro, stanco di leggere continue proteste sui social, ha pubblicato un post con il quale ha voluto mettere a tacere tutte le malelingue. La fotografia postata lo ritrae insieme al suo allievo e vincitore del talent Mattia Zenzola mentre regge la coppa di Amici.

Il ballerino ha poi scelto una didascalia breve ma efficace: “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”. Queste le parole di Todaro, citazione di una famosa canzone di Giorgia intitolata “Le tasche piene di sassi“. Pare proprio che il riferimento sia azzeccato dato che con questo post Todaro si è voluto togliere qualche “sassolino” dalla scarpa, mettendo i detrattori a tacere una volta per tutte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)