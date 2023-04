Cosa è successo tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi? E perché la discussione dei due prof, in cui a un certo punto è entrata a gamba tesa Maria De Filippi, è stata cancellata dalla puntata di Amici trasmessa sabato 8 aprile? Si proceda con ordine: lungo la serata di giovedì 6 aprile il profilo Instagram “Amici News” ha diramato le anticipazioni di ciò che si sarebbe visto nel Serale pre Pasqua. Ed è in questo frangente che è stata narrata la lite verbale innescatasi tra il coreografo e il produttore discografico. I telespettatori, però, sabato sera sono rimasti a bocca asciutta: del diverbio nessuna traccia.

I dettagli della discussione tra i prof di Amici

Il clima si è surriscaldato quando Rudi Zerbi ha nominato Angelina per il ballottaggio finale destinato all’eliminazione di un allievo. Si pensava che l’insegnate chiamasse in causa Cricca, per la tipologia di sfida a cui si andava incontro. Così Todaro ha domandato per quale motivo Rudy abbia deciso di mettere in campo la papabile vincitrice del talent show. “Per strategia”, la replica di Zerbi. “Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente qui più scarsa quindi stasera saluto uno dei miei”, ha sbottato Todaro.

Le parole dell’ex volto di Ballando con le Stelle hanno provocato la stizza di Maria De Filippi che ha fatto una ramanzina al prof. “Se pensi che Angelina sia già la vincitrice perché non le dai le coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?”. Sarebbe stata questa la replica piccata della conduttrice pavese all’insegnante. Insomma, Maria ha voluto far intendere in modo chiaro che tutto si era svolto secondo le regole e che al momento non c’è alcun vincitore designato.

La scena tagliata: quando è meglio disinnescare

Dopo l’intervento della presentatrice è stata ristabilita la calma. Ma perché in fase di post produzione si è deciso di tagliare in blocco la scena? Probabile che la De Filippi abbia reputato la discussione alquanto spigolosa, sia per le dinamiche future del talent sia per la reputazione di Todaro che è spesso bersagliato da una fetta di pubblico del programma. Per farla breve, la De Filippi ha scelto il quieto vivere, di tutelare i prof e lo show, e di non alimentare polemiche sterili. Perché sa bene che ci sono momenti in cui si può mettere del pepe, ma ce ne sono anche altri in cui si deve disinnescare. La lite tra Zerbi e Todaro andava disinnescata.