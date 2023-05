La ventiduesima edizione di Amici si è chiusa con il trionfo di Mattia Zenzola, ballerino pugliese. Il diciannovenne ha battuto Angelina Mango nella finale di domenica sera e, successivamente, ha rilasciato un’intervista a TvBlog. Qui Mattia ha spiegato le forti emozioni provate dopo la vittoria, passando per il rapporto con i maestri Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, fino a confessare alcuni retroscena sul periodo trascorso all’interno del programma di Maria De Filippi.

Il danzatore, con la vittoria di Amici, ha sottolineato di aver realizzato un sogno. In particolare ha narrato di aver vissuto il programma giorno dopo giorno, senza pensare al giorno della finale e, soprattutto, senza aspettarsi di poter trionfare. Mattia ha poi parlato dei festeggiamenti post – vittoria. “Ho trascorso la notte con gli altri finalisti in casetta, abbiamo voluto godercela fino in fondo“.

Le parole su Todaro e Alessandra Celentano

Mattia si è espresso anche sul rapporto costruito con Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Il primo viene considerato fondamentale dal ballerino per avergli dato una seconda possibilità dopo l’infortunio che lo aveva costretto ad abbandonare il programma l’anno precedente. Todaro, prosegue Zenzola, ha avuto un ruolo centrale anche nel perfezionamento del suo approccio, insegnandogli ad essere pronto in ogni circostanza.

“È stato fondamentale per me, mi ha fatto entrare nella scuola, mi ha dato una seconda possibilità dopo l’infortunio, gli devo tanto. A volte è stato severo con me, ma mi è servito un sacco; mi ha aiutato tanto, soprattutto a migliorare il mio approccio rispetto a quello che facevo in sala prove. Amici ti insegna ad essere pronto in qualsiasi circostanza“

Non sono mancate belle parole anche per Alessandra Celentano. Mattia ha apprezzato la disponibilità dell’insegnante ad ogni bisogno o necessità, dimostrandosi fondamentale nella costruzione del percorso che ha portato il ballerino alla vittoria. Mattia ha, inoltre, svelato un curioso retroscena durante l’intervista: “Prima di entrare nella scuola, lo ammetto, avevo un pò paura di lei, ma si è rivelata una persona veramente buona! Mi ha aiutato a superare qualche insicurezza“.

Nel corso dell’intervista, Mattia ha parlato del suo rapporto con i social durante il programma. La partecipazione ad Amici, con conseguente uso limitatissimo del cellulare, spiega sempre il ballerino, gli ha permesso di comprendere quanto spesso sia futile l’uso costante del mobile. Senza lo smartphone, Mattia ha avuto l’impressione che le giornate fossero più lunghe e che ci fosse più tempo per dedicarsi a ciò che realmente ama nella sua vita: il ballo.

C’è stato spazio anche per parlare del Mattia come persona e non solo come ballerino. Il neo – vincitore di Amici ha confessato alcune sue insicurezze legate all’aspetto fisico, alcune vinte grazie al programma Mediaset, altre ancora presenti. Mattia ha parlato anche delle sue ambizioni, tra cui il voler sperimentare il mondo del cinema. Inoltre ha rivelato anche cosa farà del montepremi conquistato (150 mila euro in gettoni d’oro). Se una parte verrà utilizzata per proseguire il suo percorso (“li metterò da parte per investirli nel mio sogno: vivere di arte”), un’altra la userà “per ripagare finalmente i miei genitori“.

Per quanto riguarda l’amore, in particolare per quel che concerne Benedetta e Maddalena, Mattia non si sbilancia: “Nel programma mi sono lasciato andare, ho avuto dei bei momenti, ho avuto amicizie diverse, alcune più intense, altre meno“. Invece non si nasconde quando si parla della possibilità di tornare l’anno prossimo nel talent, magari come membro dei ballerini professionisti: “Per me è una seconda famiglia, il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto“.